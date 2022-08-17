Джулия Фокс вышла в свет в идеальном total-black образе (фото)

Знаменитость продолжает эпатировать свою аудиторию.

32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс продемонстрировала очередной стильный образ. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая девушка Канье Уэста вышла на улицы Лос-Анджелеса в total-black образе, который, кроме этого, был полностью кожаным.

Джулия примеряла черное кожаное мини-платье, высокие сапоги с вырезами на стопах и фигурным каблуком. Дополнением провокативного аутфита стала маленькая скульптурная сумочка.

Однако на этом актриса и режиссер не остановилась и добавила к образу черный чепчик, под которым были распущенные волосы Фокс, которая не боится экспериментировать с модными луками.

Визажисты актрисы выбрали макияж с акцентом на глаза, что традиционно для Джулии последние несколько месяцев.

[ + – ] Джулия Фокс в Лос-Анджелесе

Джулия Фокс стала широко популярной после романа с американским рэпером и бизнесменом Канье Уэстом. Их любовь была быстрой, яркой и короткой. Однако после разрыва отношений о Джулии начали говорить еще громче, ведь практически каждый ее выход привлекает внимание модных критиков и миллионов поклонников актрисы.

[ + – ] Джулия Фокс в рекламном кампейне Фото: Instagram daniellelevitt

Напомним, 32-летняя Джулия Фокс на один вечер стала женщиной-кентавром. Бывшая возлюбленная Канье Уэста эпатировала своих подписчиков очередным нестандартным образом.

Также Фокус писал о пылкой идее для фотосессии на небоскребе. Джулия Фокс предлагает поджечь на себе одежду при условии, что вас окружают профессионалы.