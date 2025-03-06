Бывшая Канье Уэста рассказала, почему он "раздевает" своих девушек

Эмбер Роуз рассказала, что Канье пытался и ее заставить одеваться слишком откровенно, когда они встречались.

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Бывшая девушка Канье Уэста Эмбер Роуз раскрыла настоящую причину, по которой скандальный рэпер "одевает своих девушек" в одежду с рейтингом X. Эмбер Роуз и Канье Уэст встречались с 2008 года, пока не расстались через два года после скандала. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя модель, которая ранее обвиняла 47-летнего Канье в том, что он называл ее "проституткой" и издевался над ней, открыто рассказала об их отношениях журналистке Шеннон Шарп в ее подкасте Club Shay Shay.

Эмбер спросили, что она думает о том, как одевается жена Канье, Бьянка Цензори , после того как она появилась на красной дорожке "Грэмми" в полностью прозрачном платье.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на "Грэмми" Фото: Getty Images

"Канье наверняка одевает ее так. Да, он сделал то же самое со мной и Ким. Он просто такой, какой есть. Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине", — рассказала Эмбер Роуз.

Она призналась, что когда она была с Канье, она предпочитала носить свободные джинсы, шапочки и футболки. Но иногда он настаивал и ей приходилось одеваться откровенно.

Эмбер Роуз встречалась с Канье Уэстом два года Фото: instagram.com/amberrose

"Мы были где-то в Европе… я помню, как плакала и спорила с ним, и я говорила себе, что я, черт возьми, не хочу носить это дерьмо, я не хочу его носить. А он сказал: "Ты не понимаешь, это мода, а я гений". В итоге я надела это прозрачное платье и потом меня буквально сожрали в Интернете", — рассказала Эмбер Роуз.

Она призналась, что сейчас бы так не одевалась. Но тогда она была молода и это были ее первые отношения со знаменитостью и она тогда не была уверена в себе.

"Он хочет, чтобы все его друзья хотели трахнуть его девушку. Он хочет, чтобы каждый, кто заходит в комнату, видел, что его девушка или жена — самая желанная", — призналась Эмбер.

Канье Уэст и Эмбер Роуз Фото: Getty Images

Напомним, ранее Эмбер Роуз в интервью призналась, что Канье Уэст издевался над ней спустя годы после их расставания и позорил ее.

Недавно Канье Уэст оказался в центре скандала, после того, как начал писать десятки постов в соцсети Илона Маска Х и признаваться в симпатиях к Гитлеру и своем антисемитизме.