Джулія Фокс розповіла, чому провела свій 27-й день народження у сльозах

Фокс натякнула, що у шоубізнесі вік грає одну з ключових ролей.

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32-річна італо-американська модель та акторка Джулія Фокс зізналася, що свій 27-й день народження у 2017 році провела у ліжку у сльозах. Такі емоції вона пояснила тим, що почувала себе надто "старою" і вже не могла сказати, що їй близько 20 років. Про це вона розповіла своїм підписникам у соцмережі.

"Ось наскільки глибоко це л***но для жінок... В індустрії розваг 30 років вважаються страшенно старими. Моя найкраща подруга Хармоні, упокій Господь її душу, приїхала і прилетіла, щоб побачити мене, бо знала, що я буду дуже важко це переживати. Мої друзі намагалися увійти в мою кімнату зі свічками та кексами, а я буквально така: "Забирайтеся до біса! Я ж вам казала, що ми не святкуємо! Нема чого святкувати!" І я була таким тираном з цього приводу, тому що я хотіла, щоб цей день швидше пройшов. Я сказала: "Не публікуйте. Я не хочу привертати увагу до того факту, що мені 27 років. Я просто хочу, щоб це пройшло, як будь-який інший день". І це сумно, тому що Хармоні, дівчина, з якою я була, померла. Знаєш, у неї навіть не буде привілею стати старшою. Так чому ж ми відмовляємо собі в цих віхах?", — резюмувала Джулія.

У підсумку, вона закликала не ховати вікових змін, а також носити все, що хочеться, зокрема "животи, що нависають над джинсами з низькою посадкою".

"І якщо я побачу ще один продукт з написом "антивікового" на етикетці, я подам до суду. Я збираюся подати до суду, тому що я зістарюся незалежно від того, чи нанесу я на обличчя цю чортову сироватку за 500 доларів, і ви всі, чорт забирай, це знаєте! І ми це знаємо, так що давайте перестанемо брехати собі. Старіти страшенно гаряче, зрозуміло? Це сексуально. Насправді, це, ймовірно, найсексуальніший час у житті, тому що бути красивою і гарячою у свої 20 — це страшенно круто, ясно? І я не повернуся туди", — заявила Фокс.

Колишня дівчина Каньє Веста також розповіла про те, що її різке схуднення не має нічого спільного з бажанням втиснутися в дизайнерське вбрання або відповідати якимось канонам.

"Моя втрата ваги була на трильйон відсотків ненавмисною. Для людей, які знали мене раніше, ви знаєте, що я була відома своїми вигинами все своє життя. Я італійка. Моя мама теж дуже фігуриста. Я отримала її тіло. Після того, як у мене народився син, я просто швидко скинула всю цю вагу... Я така: "Що таке!" Я буквально запитала: "У мене дощовий черв'як?" Я навіть не говорю. Я просто їм. Потім я замовляю всі десерти з меню", — наголосила актриса. Фокс вважає, що доля матері-одиначки і необхідність постійно бігати за дитиною зробили для схуднення більше, ніж найкращі дієти.

Нагадаємо, раніше Джулія Фокс розповіла чому розлюбила секс.