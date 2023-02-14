Джулія Фокс зізналася, що робила ліпосакцію та ботокс

Раніше знаменитість робила ліпосакцію та ботокс, проте зараз намагається приймати себе природною.

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В інтерв'ю Elle 33-річна американська акторка та модель Джулія Фокс розповіла, що зробила ліпосакцію та ботокс — і вона не ухилятиметься від того, щоб у майбутньому зробити це знову. Однак прямо зараз вона приймає свою природну красу.

"Я ніби обвисла, речі сидять не так, як раніше. Але я ні чорта не збираюся з цим робити", — сказала колишня дівчина Каньє Веста.

Фокс пояснила виданню, що раніше вона одного разу зробила ботокс і ліпосакцію. Вона також сказала, що не заперечує, що в майбутньому повернеться до цього ще.

Цікаво, що при цьому Джулія неодноразово виступала за більш спокійне ставлення до старіння та свого віку. "Якщо я побачу ще хоча б один продукт, на якому буде напис "антивіковий", то я просто подам до суду. Я зістарюся незалежно від того, нанесу цю сироватку на обличчя чи ні. Пора вже перестати брехати самим собі й прийняти дійсність. У ній немає нічого страшного", — зазначала Джулія

Уродженка Нью-Йорка також описала старіння як "ймовірно, найсексуальніший час у житті".

Нагадаємо, чому Джулія Фокс провела свій 27-й день народження у сльозах.

Також Фокус писав про те, як виглядає квартира Джулії Фокс.