Липосакция: "волшебная таблетка" от лишнего веса или временный результат — пластический хирург

Все больше женщин стремятся что-то изменить в себе, чтобы стать красивее, стройнее, моложе, поэтому среди частых запросов пластической хирургии — избавление от лишнего жира. Специально для Фокуса, известный пластический хирург Виктор Кемкин рассказал, поможет ли липосакция получить фигуру мечты, и будет ли этот результат долговременным.

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Часто липосакцию считают спасительной процедурой, которая способна устранить результат неправильного образа жизни. Однако, к сожалению, это косметическая процедура, которая не поможет вам похудеть, а просто позволит придать фигуре более привлекательные и совершенные формы. Фокус пообщался с врачом-хирургом, пластическим хирургом и онкохирургом Виктором Кемкиным на тему липосакции, ожиданий женщин от этой процедуры и результатов.

"Если спросить меня, какие самые популярные пластические операции, то не задумываясь отвечу: топ-3 — это маммопластика, абдоминопластика и липосакция", — говорит Виктор Кемкин.

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Что такое липосакция?

Фото: Freepik

Липосакция — это операция эстетической медицины, которая предусматривает удаление избыточных подкожно-жировых отложений хирургическим путем. Целью липосакции является не снижение веса, а корректировка фигуры, выравнивание пропорций, удаление "жировых ловушек". То есть похудеть с помощью липосакции невозможно, но есть возможность довести до идеала контуры фигуры.

"Вокруг липосакции, среди людей без медицинского образования, ходит много противоречивых мнений. Кто-то считает липосакцию волшебной таблеткой, которая мгновенно делает фигуру идеальной навсегда, а кто-то — слишком демонизирует. В частности, распространен миф, что после липосакции, в месте операционного вмешательства, впоследствии жира будет в 3-5-10 раз больше. Но истина, как всегда, где-то посередине", — отмечает пластический хирург.

Фото: Freepik

Многие ставят между липосакцией и похудением знак равенства, однако это не так. Липосакция показана людям, которые имеют стабильный вес и стремятся избавиться от нежелательных жировых отложений в определенных местах: живот, бедра, ягодицы, подбородок, шея и тому подобное. Такие накопления жира называют "жировыми ловушками", которые возникают в силу различных причин: гормональные изменения, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.

"Замечу, что во время липосакции удаляется только подкожный жир. То есть висцеральный жир, который располагается вокруг внутренних органов и жировые отложения под мышцами не удаляются", — отмечает врач Кемкин.

Итак, чтобы воспользоваться липосакцией и подкорректировать свою фигуру, нужно сначала похудеть, достичь стабильного веса, который вас будет удовлетворять, а затем исправлять то, что трудно исправить спортом и правильным питанием. Часто женщины прибегают к этой процедуре после беременности, чтобы исправить недостатки и снова стать обладательницей стройной и сексуальной фигуры.

Особенности операции

Фото: Freepik

Липосакцию проводят как под местным обезболиванием, например, липосакцию второго подбородка, так и под общей анестезией: липосакция больших зон.

"Во время процедуры пластический хирург через небольшие проколы в коже вводит миниатюрные металлические трубочки — канюли, которые разрушают жировые клетки и с помощью специального вакуумного отсоса удаляют их. Кожные раны зашивают скрытыми косметическими швами, в зоны липосакции ставят дренажи, которые затем удаляют через 1-2 суток. В конце процедуры пациенту надевают компрессионное белье, которое нужно носить 4-6 недель для профилактики осложнений", — отмечает Виктор Кемкин.

Противопоказания

Есть ряд состояний, когда липосакцию делать запрещено, к ним относятся:

сахарный диабет;

онкозаболевания;

заболевания крови (нарушение свертываемости крови);

тромбофлебит, варикоз;

заболевания печени и почек;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

заболевания кожи (экзема, стрептодермия).

Восстановление после липосакции

Фото: Freepik

Липосакция — это хирургическое вмешательство, поэтому действуют запреты как после любой операции. Первые несколько недель — это восстановление и выполнение врачебных предписаний, а затем в течение месяца нужно будет проявить осторожность: не поднимать тяжести, исключить активные физические нагрузки, не посещать сауну, баню и солярий.

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