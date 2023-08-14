Массаж лица поможет вернуть молодость и упругость кожи — косметолог

Организм человека — чрезвычайно сложная и умная система, которая имеет важную функцию — способность к самовосстановлению. Но стресс, вредные привычки, отсутствие отдыха, неправильное питание и малоподвижный образ жизни, нарушают эту функцию. Специально для Фокуса косметолог с медицинским образованием Анна Круглик рассказывает, как массаж лица поможет вернуть молодость и упругость кожи.

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Массаж лица способен запустить естественный процесс омоложения, уменьшить воспалительные процессы, выровнять контур, подтянуть мышцы лица и шеи и вернуть коже здоровый сияющий вид. Эта процедура может заменить дорогостоящие косметические средства и отсрочить старение. Косметолог Анна Круглик рассказала Фокусу, как работает массаж лица и какие проблемы можно решить с помощью этой процедуры.

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"Образ жизни большинства людей делает кожу склонной к преждевременному старению. А именно: ухудшение микроциркуляции, снижение увлажненности, упругости и эластичности. В результате чего на лице появляются морщины, сухость и дряблость. Справиться с этими неприятными изменениями помогает правильно выполненный массаж лица", — говорит косметолог.

Массаж лица — одна из уходовых процедур, которая за короткий срок может вернуть коже здоровье, подтянутый и сияющий вид. За счет стимуляции, улучшается кровообращение, повышается приток кислорода к эпидермису, улучшается работа обменных процессов, упругость и эластичность кожи.

Важно, что профессиональный массаж лица, который выполняет косметолог, активизирует движение лимфы, в результате чего из кожи быстрее выводятся токсины, исчезают воспалительные процессы. Важно выбрать косметолога, который профессионально владеет техниками массажа лица и выполнит процедуру правильно и эффективно.

"Важно знать, что правильный массаж лица должен включать зону шеи и декольте, иначе положительного результата мы не получим", — отмечает Анна Круглик.

Почему же массаж лица так действенен и важен для красоты и здоровья нашей кожи?

Массаж улучшает кровообращение кожи

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Массаж лица может помочь избавиться от отеков, уменьшения упругости и повышения тонуса, а все благодаря тому, что ручной массаж улучшает кровообращение и насыщает кожу кислородом.

"Массаж улучшает кровообращение, ведь именно через кровь клетки получают кислород, который жизненно необходим для их здорового функционирования, и влагу, благодаря чему лицо становится наполненным и разглаженным. Именно через кровь клетки кожи насыщаются витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, поэтому в результате улучшения кровообращения, клетки получают все необходимые питательные вещества и могут выполнять свои функции: вырабатывать в достаточном количестве коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. А это непременно скажется на нашей коже повышенной упругостью и эластичностью", — отмечает косметолог.

Улучшает отток лимфы

Лимфодренажный массаж лица поможет избавиться не только от отеков, но и мимических морщин, заломов и дряблости кожи. После такого массажа улучшается цвет лица, кожа выглядит ухоженной и сияющей.

"Массаж лица уменьшает напряжение в мышцах и улучшает лимфоотток. За счет чего, более четким становится овал лица, разглаживаются или становятся менее выраженными морщины", — говорит Анна Круглик.

Когда нужно начинать делать массаж?

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Показанием к массажу является не возраст, а скорее состояние кожи. Все зависит от того, какой у вас тип кожи и какие проблемы нужно решить. И важно работать на опережение и делать профилактический массаж еще до того, как признаки старения станут очень заметными.

"Четких возрастных рекомендаций нет. Нужно учитывать состояние кожи лица. Если заметны первые проявления потери упругости, появление морщин и тусклый цвет лица, то уже желательно начинать делать массаж. Курс и интервал массажей назначается косметологом индивидуально, в зависимости от возраста и состояния кожи. Это может быть от 7 до 15 сеансов 1-3 раз в неделю. Но после курса массажей важно делать поддерживающие сеансы массажа хотя бы 1-2 раза в месяц. Чем старше возраст, тем больше сеансов массажа потребует кожа", — говорит косметолог.

Кому нельзя делать массаж лица

Фото: Getty Images

Массаж лица стоит отложить, если у вас есть проблемы с кожей: царапины, ожоги, укусы, а также угревая сыпь, акне, экзема или герпес в стадии обострения. Ведь массаж в этом случае может только усилить воспалительный процесс. Также нельзя активно массировать кожу при повышенной ломкости сосудов и куперозе.

В руках квалифицированного специалиста, регулярный качественный массаж лица может отсрочить старение кожи и подтянуть ее без хирургического вмешательства.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.