Как избавиться от черных точек: 7 действенных советов от косметолога

Если вы привыкли выдавливать прыщи, в том числе черные точки на носу и подбородке, для вас плохие новости. Специально для Фокуса, косметолог с медицинским образованием Анна Круглик рассказывает, почему так делать нельзя, и какие процедуры помогут эффективно устранить эту проблему.

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Вы замечали, что после того, как вы удалили черные точки, на их месте через некоторое время появляются новые? Конечно, потому что своими действиями вы только растянули поры, вдавили все еще глубже и только ухудшили ситуацию. Как правильно действовать, какие домашние и косметологические процедуры помогут, Фокусу рассказывает косметолог Анна Круглик.

Косметолог отмечает, что для того, чтобы знать, как справиться с черными точками, нужно понимать причину их возникновения. "Черные точки — это кожный жир, который застрял в сальной железе, смешавшись с мертвыми клетками стал плотным, окислился, собрал всю пыль и стал черным", — говорит косметолог.

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С этой проблемой сталкивается большинство женщин, поэтому стараются быстро ее устранить, прибегая к разнообразным методам, от выдавливаний до аппликаторов.

"Если мы будем выдавливать черные точки, таким образом мы справимся лишь с последствиями проблемы и лишь на короткое время. При этом существует большой риск получить еще и побочные эффекты. Такие как, появление купероза в местах выдавливания, вследствие травматизации сосудов, отек, который будет в дальнейшем мешать оттоку кожного себума и спровоцируем сальные железы вырабатывать кожный себум еще больше. Поэтому запомните, чем больше давим, тем больше черных точек получим, а еще в качестве бонуса — новые воспалительные элементы", — отмечает Анна Круглик.

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Поэтому, в первую очередь, следует устранить причину появления этих ненавистных черных точек, чтобы не иметь подобных косметических проблем. Итак, что нужно делать, чтобы черные точки не появлялись на вашем лице.

Что делать дома?

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Очищение кожи. Нужно регулярно очищать кожу, ежедневно утром и вечером, мягким средством для очищения кожи лица. Средство для очищения должно соответствовать типу вашей кожи, не вызывать раздражений и неприятных ощущений после использования.

Пилинг. "Нужно отшелушивать мертвые клетки (1 раз в неделю с помощью энзимного пилинга), чтобы обеспечивать отток кожного себума и осветлять черные точки", — советует косметолог.

Средства для регуляции функции сальных желез. "Обязательно используйте сыворотку или крем, который содержит в своем составе авокутин, витамин С, экстракт огурца, абрикоса, примулы вечерней. Эти компоненты помогают регулировать функции сальных желез", — подчеркивает Анна Круглик.

Что делать у косметолога?

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Атравматическая чистка. "Во время этой процедуры используются средства разогревающие и разжижающие кожный себум и с помощью пилингов очищают поры", — отмечает косметолог.

Атравматическая + ультразвуковая чистка. Атравматическая чистка не растягивает поры и не сдавливает кожу, а ультразвуковая чистка кожи считается самой щадящей, благодаря тому, что она не оставляет никаких следов на лице. Кроме того, это абсолютно нетравматичная и безболезненная процедура, которая подходит даже для самой чувствительной кожи.

Карбокситерапия. Это неинвазивная процедура, которая помогает омолодить лицо, выровнять цвет, справиться с акне, постакне, уменьшить количество черных точек и сузить поры. Эта процедура помогает регулировать работу сальных желез и уменьшить жирность кожи.

Пилинг. Главная особенность проблемной кожи — утолщенный эпидермис, который и является причиной забитых пор и появления черных точек. Пилинг помогает отшелушить старые клетки кожи и активизировать процессы регенерации клеток.

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"В зависимости от состояния кожи, может получиться так, что одной процедуры окажется недостаточно. Может понадобиться, например, 3-4 процедуры, поэтому наберитесь терпения, ухаживайте за своей кожей с любовью, без травматизации! И запомните, косметолог, который чистит мало и редко — это мастер высокого класса", — отмечает Анна Круглик.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.