Масаж обличчя допоможе повернути молодість та пружність шкіри – косметолог

Організм людини — надзвичайно складна і розумна система, яка має важливу функцію — здатність до самовідновлення. Але стрес, шкідливі звички, відсутність відпочинку, неправильне харчування та малорухливий спосіб життя, порушують цю функцію. Спеціально для Фокуса косметологиня з медичною освітою Анна Круглик розповідає, як масаж обличчя допоможе повернути молодість та пружність шкіри.

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Масаж обличчя здатен запустити природний процес омолодження, зменшити запальні процеси, вирівняти контур, підтягнути м’язи обличчя та шиї й повернути шкірі здоровий сяючий вигляд. Ця процедура може замінити дорогі косметичні засоби та відтермінувати старіння. Косметологиня Анна Круглик розповіла Фокусу, як працює масаж обличчя та які проблеми можна вирішити за допомогою цієї процедури.

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"Спосіб життя більшості людей робить шкіру схильною до передчасного старіння. А саме: погіршення мікроциркуляції, зниження зволоженості, пружності та еластичності. В результаті чого на обличчі з‘являються зморшки, сухість та дряблість. Впоратися з цими неприємними змінами допомагає правильно виконаний масаж обличчя", — каже косметологиня.

Масаж обличчя – одна з доглядових процедур, яка за короткий термін може повернути шкірі здоров’я, підтягнутий та сяючий вигляд. Шляхом стимуляції, поліпшується кровообіг, підвищується приплив кисню до епідермісу, покращується робота обмінних процесів, пружність та еластичність шкіри.

Важливо, що професійний масаж обличчя, який виконує косметолог, активізує рух лімфи, в результаті чого зі шкіри швидше виводяться токсини, зникають запальні процеси. Важливо обрати косметолога, який професійно володіє техніками масажу обличчя та виконає процедуру правильно й ефективно.

"Важливо знати, що правильний масаж обличчя повинен включати зону шиї та декольте, інакше позитивного результату ми не отримаємо", — зазначає Анна Круглик.

Чому ж масаж обличчя такий дієвий і важливий для краси та здоров‘я нашої шкіри?

Масаж покращує кровообіг шкіри

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Масаж обличчя може допомогти позбавитись від набряків, зменшення пружності та підвищення тонусу, а все завдяки тому, що ручний масаж покращує кровообіг та насичує шкіру киснем.

"Масаж покращує кровообіг, адже саме через кров клітини отримують кисень, який життєво необхідний для їхнього здорового функціонування, та вологу, завдяки чому обличчя стає наповненим та розгладженим. Саме через кров клітини шкіри насичуються вітамінами, мікроелементами й біологічно активними речовинами, тому в результаті покращення кровообігу, клітини отримують усі необхідні поживні речовини й мають змогу виконувати свої функції: виробляти в достатній кількості колаген, еластин та гіалуронову кислоту. А це неодмінно позначиться на нашій шкірі підвищеною пружністю та еластичністю", — зазначає косметологиня.

Покращує відтік лімфи

Лімфодренажний масаж обличчя допоможе позбутись не лише набряків, а й мімічних зморшок, заломів та дряблості шкіри. Після такого масажу покращується колір обличчя, шкіра виглядає доглянутою та сяючою.

"Масаж обличчя зменшує напругу в м’язах та покращує лімфовідтік. За рахунок чого, чіткішим стає овал обличчя, розгладжуються або стають менш вираженими зморшки", — каже Анна Круглик.

Коли потрібно починати робити масаж?

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Показанням до масажу є не вік, а скоріше стан шкіри. Все залежить від того, який у вас тип шкіри та які проблеми потрібно вирішити. І важливо працювати на випередження та робити профілактичний масаж ще до того, як ознаки старіння стануть дуже помітними.

"Чітких вікових рекомендацій не має. Потрібно враховувати стан шкіри обличчя. Якщо помітні перші прояви втрати пружності, поява зморшок та тьмяний колір обличчя, то вже бажано починати робити масаж. Курс та інтервал масажів призначається косметологом індивідуально, залежно від віку і стану шкіри. Це може бути від 7 до 15 сеансів 1-3 разів на тиждень. Але після курсу масажів важливо робити підтримуючи сеанси масажу хоча б 1-2 рази на місяць. Чим старший вік, тим більше сеансів масажу потребуватиме шкіра", — каже косметологиня.

Кому не можна робити масаж обличчя

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Масаж обличчя варто відкласти, якщо ви маєте проблеми зі шкірою: подряпини, опіки, укуси, а також вугрову висипку, акне, екзему чи герпес у стадії загострення. Адже масаж у цьому випадку може лише посилити запальний процес. Також не можна активно масажувати шкіру при підвищеній ламкості судин та куперозі.

В руках кваліфікованого спеціаліста, регулярний якісний масаж обличчя може відтермінувати старіння шкіри та підтягнути її без хірургічного втручання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.