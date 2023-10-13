Українка з "найбільшими у світі щоками" шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом (фото)

Шанувальники блогерки заявили, що їх лякає її зовнішній вигляд. Втім, їй подобається її перетворення і вона не звертає уваги на думку інших.

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Жінка, яка витратила велику суму на хірургічні втручання, щоб знайти "найбільші щоки у світі", викликала занепокоєння серед своїх шанувальників, представляючи свій "екстремальний" вигляд. Про це пише таблоїд The Mirror.

34-річна українська модель Анастасія Покрещук, яка перетворилася завдяки тисячам доларів, вкладеним у філери та хірургію, стала володаркою неймовірно великих щік, викликавши змішані реакції в мережі. На своїй популярній сторінці в Instagram, де у неї понад 178 000 підписників, вона регулярно демонструє свої унікальні риси обличчя і, попри те, що їй самій подобається її перетворення, воно викликає сумніви в інших.

Нещодавно вона опублікувала фотографію, на якій її гостра щелепа і об'ємні щоки привернули увагу в комбінації з її яскраво-синім волоссям. У підписі до знімка вона розповіла своїм підписникам, що вона експериментує з "серйозним образом", але цей вчинок викликав суперечки серед її фанатів.

У коментарях, залишених переважно українською та іспанською мовами, деякі висловили жах, називаючи її зовнішній вигляд "страшним". Інші висловили занепокоєння і застереження про наслідки таких екстремальних змін.

Проте серед коментарів також були заяви на підтримку блогерки, які визнавали її унікальність і красу. Анастасія, попри критику, залишається впевненою і не хвилюється з приводу думки оточуючих. Раніше вона вже провела кілька операцій, включно зі збільшенням грудей і внесенням філерів у щоки. У майбутньому, вона планує продовжувати модифікувати свій зовнішній вигляд.

Анастасія Покрещук: до і після пластичних операцій Фото: Instagram Українська блогерка неодноразово змінювала свою зовнішність Фото: Instagram

Найостаннішою операцією було збільшення розміру грудей, і вона поділилася цією інформацією зі своїми передплатниками, повідомивши, що імплантати становлять 1050 кубічних см. Звичайні імплантати зазвичай мають розмір 300 кубічних см, що відповідає розміру бюстгальтера з чашечкою C.

Крім численних хірургічних втручань, Анастасія також проходила інші процедури, як-от вініри та ін'єкції ботоксу. Вона не приховує своїх змін і відкрито обговорює їх з її підписниками, вважаючи, що в майбутньому її зовнішній вигляд буде ще більш унікальним і цікавим, попри критику і різноманітні думки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що болгарка Андреа Іванова з найбільшими губами у світі вирішила збільшити ще й вилиці, бо вони здавалися їй надто маленькими порівняно з розміром губ.

Нагадаємо також, що Фокус писав, кому не варто робити процедуру збільшення губ, і як правильно вибрати фахівця, щоб уникнути небажаних наслідків.