Жінка з найбільшими вилицями у світі стривожила фанатів останньою операцією

Українка, яка відома своїми "найбільшими вилицями у світі", викликала в шанувальників занепокоєння після чергової операції, і деякі побоюються, що вона зайшла надто далеко.

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34-річна блогерка Анастасія Покрещук, у якої, як вважається, "найбільші вилиці у світі", розповіла про свою останню операцію, проте деякі фанати висловили стурбованість тим, що це може бути "надто". У дівчини стільки філерів у щоках, що вона вже збилася з кількості процедур. Про це пише The Mirorr.

Тепер шанувальниця пластичної хірургії, яка нещодавно помітила, що її вилиці тепер здаються "трохи маленькими", перенесла ще одну операцію.

Анастасія показала підписникам в Instagram свої перев'язані груди. Багато хто хвалив її образ як "такий гарячий", тоді як інші побоювалися, що вона зайшла занадто далеко та висловили стурбованість щодо можливих наслідків для здоров'я. Як повідомляє Daily Star, дівчина нещодавно зробила собі операцію зі збільшення грудей у Стамбулі, що в Туреччині.

Анастасія Покрещук Фото: Instagram @justqueen88

Один користувач попередив: "Такий обсяг втручання вилізе боком. Ви не доживете до 50".

"Я нічого проти не маю, але рано чи пізно організм може не прийняти", — написав інший підписник.

Крім численних філерів для щік і збільшення грудей, рожеволоса Анастасія раніше піддавалася різним іншим процедурам, включаючи вініри та ін'єкції ботоксу. Також українська блогерка нещодавно відповіла хейтерам, які звинуватили її в тому, що вона модифікувала щоки для "шумихи", уточнивши: "Я маю такий вигляд, бо мені це подобається".

На фото зліва Анастасія "до" численних пластичних операцій

Також Фокус писав, що двійник Кім Кардаш'ян померла в 34 роки після пластичної операції.