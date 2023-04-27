Женщина с самыми большими скулами в мире встревожила фанатов последней операцией

Украинка, известная своими "самыми большими скулами в мире", вызвала у поклонников беспокойство после очередной операции, и некоторые опасаются, что она зашла слишком далеко.

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34-летняя блогер Анастасия Покрещук, у которой, как считается, "самые большие скулы в мире", рассказала о своей последней операции, однако некоторые фанаты выразили обеспокоенность тем, что это может быть "слишком". У девушки столько филлера в щеках, что она уже сбилась со счета количества процедур. Об этом пишет The Mirorr.

Теперь поклонница пластической хирургии, которая недавно заметила, что ее скулы теперь кажутся "немного маленькими", перенесла еще одну операцию.

Анастасия показала подписчикам в Instagram свою перевязанную грудь. Многие хвалили ее образ как "такой горячий", в то время как другие опасались, что она зашла слишком далеко и выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий для здоровья. Как сообщает Daily Star, девушка недавно сделала себе операцию по увеличению груди в Стамбуле, Турция.

Анастасия Покрещук Фото: Instagram @justqueen88

Один пользователь предупредил: "Такой объем вмешательства пойдет боком. Вы не доживете до 50".

"Я ничего против не имею, но рано или поздно организм может не принять", — написал другой подписчик.

Помимо многочисленных филеров для щек и увеличения груди, розововолосая Анастасия ранее подвергалась различным другим процедурам, включая виниры и инъекции ботокса. Также украинская блогер недавно ответила хейтерам, которые обвинили ее в том, что она модифицировала щеки для "шумихи", уточнив: "Я выгляжу так, как я, потому что мне это нравится".

На фото слева Анастасия "до" многочисленных пластических операций

Также Фокус писал, что двойник Ким Кардашьян умерла в 34 года после пластической операции.