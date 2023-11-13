Богдан Шелудяк після двох тижнів в лікарні показав чим займається вдома

Актор серіалу "Київ вдень та вночі" та ведучий шоу "Хто зверху" Богдан Шелудяк (Буше), після лікування рідкісної хвороби в стаціонарі, показав чим займається вдома.

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Відео він опублікував в своєму інстаграмі. Так, він опублікував фото на яких рухається по квартирі, адже поки стан ведучого не покращився він знаходиться на домашньому лікуванні.

Богдан Шелудяк намагається не втрачати позитиву та жартує сам із себе.

Так, він опублікував фото в дзеркалі, які підписав: "Вас вітає Богдан Дрищенко. Відчуваю, що пора вже в зал".

Згодом телеведучий опублікував фото на фоні телевізора та написав: "Я вже в залі. Три підходи на дивані, пʼять підходів до вікна".

Хоч Шелудяк намагається всіляко віджартовувався, але вочевидь йому складно дається постільний режим. Він звик активно займатися спортом, відпочивати з друзями та ганяти на байку. Але в один момент все це відібрали. Тому зараз він не аби як звикає до нового ритму.

Варто відзначити, що два тижні тому телеведучий опинився на межі смерті. Після того як Шелудяк простудився та декілька днів відлежувався в ліжку, його стан різко погіршився. Спочатку він подумав, що у нього почалися проблеми з тиском, але вже через три дні, його госпіталізували в лікарню, де виявили рідкісну хворобу — синдром Гієна-Барре. Це хвороба, в якій імунітет людини під дію вірусів або бактерій починає атакувати центральну нервову систему людини.

У результаті в Богдана Шелудяка почало двоїтися в очах, почали німіти руки та ноги, а також почалися проблеми з даром мовлення.

Декілька днів стан телеведучого був наскільки складним, що, за його словами, він думав прощатися з життям.

Однак, на щастя, завдяки оперативності лікарів та правильному протоколу лікування прогрес хвороби, який активно розвивався, вдалося зупинити. Шелудяку кожного дня по 8 годин капали ліки. Пролежав він у лікарні два тижні. Вже днями його відправили до дому.

Актор та телеведучий розповів, що хворобу вдалося затормозити, але процес її лікування варто продовжувати ще тривалий час. Саме тому нині він приймає багато препаратів, які не лише борються з хворобою, а й допомагають відновити те, що вона встигла пошкодити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Богдан Шелудяк розповів, як дізнався про хворобу.