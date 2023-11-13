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Стиль жизни

Богдан Шелудяк после двух недель в больнице показал чем занимается дома

Богдан Шелудяк 2023
Фото: bushe8 | Богдан Шелудяк

Актер сериала "Киев днем и ночью" и ведущий шоу "Кто сверху" Богдан Шелудяк (Буше), после лечения редкой болезни в стационаре, показал чем занимается дома.

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Видео он опубликовал в своем инстаграме . Так, он опубликовал фото на которых двигается по квартире, ведь пока состояние ведущего не улучшилось он находится на домашнем лечении.

Богдан Шелудяк заболел фото 2023 Fullscreen
Богдан Шелудяк

Богдан Шелудяк старается не терять позитива и шутит сам над собой.

Так, он опубликовал фото в зеркале, которые подписал: "Вас приветствует Богдан Дрищенко. Чувствую, что пора уже в зал".

Впоследствии телеведущий опубликовал фото на фоне телевизора и написал: "Я уже в зале. Три подхода на диване, пять подходов к окну".

Хотя Шелудяк пытается всячески отшучиваться, но очевидно ему сложно дается постельный режим. Он привык активно заниматься спортом, отдыхать с друзьями и гонять на байке. Но в один момент все это отобрали. Поэтому сейчас он не абы как привыкает к новому ритму.

Стоит отметить, что две недели назад телеведущий оказался на грани смерти. После того как Шелудяк простудился и несколько дней отлеживался в постели, его состояние резко ухудшилось. Сначала он подумал, что у него начались проблемы с давлением, но уже через три дня, его госпитализировали в больницу, где обнаружили редкую болезнь — синдром Гийена-Барре. Это болезнь, в которой иммунитет человека под действие вирусов или бактерий начинает атаковать центральную нервную систему человека.

В результате у Богдана Шелудяка начало двоиться в глазах, начали неметь руки и ноги, а также начались проблемы с даром речи.

Несколько дней состояние телеведущего было насколько сложным, что, по его словам, он думал прощаться с жизнью.

Однако, к счастью, благодаря оперативности врачей и правильному протоколу лечения прогресс болезни, который активно развивался, удалось остановить. Шелудяку каждый день по 8 часов капали лекарства. Пролежал он в больнице две недели. Уже на днях его отправили домой.

Актер и телеведущий рассказал, что болезнь удалось затормозить, но процесс ее лечения следует продолжать еще длительное время. Именно поэтому сейчас он принимает много препаратов, которые не только борются с болезнью, но и помогают восстановить то, что она успела повредить.

Напомним, ранее мы писали, что Богдан Шелудяк рассказал, как узнал о болезни.