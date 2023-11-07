"Думал на утро пройдет": Телеведущий шоу "Кто сверху?" Богдан Шелудяк рассказал как узнал о болезни

Врачам удалось остановить развитие редкой болезни .

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Телеведущий шоу "Кто сверху?", блогер Богдан Шелудяк поделился своей недавней борьбой со стремительным обострением состояния здоровья, которое заставило его быстро искать медицинскую помощь. Он описал, как начальные симптомы плохого самочувствия вызвали в нем путаницу и неуверенность. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Недавно Богдан обнародовал сообщение о своем состоянии здоровья, рассказав, что ему подтвердили редкий диагноз "синдром Гийена-Барре".

- Открываю глаза и понимаю, что что-то не так. Впечатление, как будто сильно зависел руку. Понимаю, что все равно не чувствую две руки, но двигать ими могу. Встаю. Ноги ватные. В уборной понимаю, что ватные не только ноги, — поделился блогер своим самочувствием.

Скриншот https://www.instagram.com/bushe8/

По его словам, сначала он не был уверен, что делать и только планировал лежать дома, ожидая результатов анализов, но с каждым часом состояния становилось все хуже. Его давление было занижено, а двигаться становилось все сложнее.

"Выпиваю еще одну таблетку для понижения давления, ложусь спать с мыслями, хоть бы на утро уже все прошло, потому что завтра классная погода, поеду кататься на мотоцикле. Я попросил сестру довезти меня сдать анализы, потому что до такси сам бы не дошел.", — отметил он в своем описании.

Однако ведущий сообщил, что его "синдром Гийена-Барре" удалось остановить на начальных этапах лечения. Отметим, что "синдром Гийена-Барре" — это редкое заболевание, которое влияет на нервную систему, постепенно приводит к параличу тела.

- Развитие болезни удалось остановить. То есть, все остановилось на тех симптомах, которые были во время начала лечения, а это онемение рук и ног, легкое онемение даже паховой зоны. Глаза выдают две отдельные картинки то есть я нормально вижу то, что перед носом. Нарушена координация, парез мягких тканей в ротовой полости из-за этого я так гундяво разговаривал, а еще забрасывало воду в нос при глотании. Плюс к этому добавляется общая слабость, головная боль, головокружение и удушье.

Напомним, что ведущему шоу "Хто зверху?", Богдану Шелудяку диагностировали тяжелую болезнь.