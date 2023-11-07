"Думав, на ранок мине": Телеведучий шоу "Хто зверху?" Богдан Шелудяк розповів, як дізнався про хворобу

Лікарям розвиток рідкісної хвороби вдалося зупинити.

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Телеведучий шоу "Хто зверху?, блогер Богдан Шелудяк поділився своєю нещодавньою боротьбою зі стрімким загостренням стану здоров'я, яке змусило його швидко шукати медичну допомогу. Він описав, як початкові симптоми поганого самопочуття викликали в ньому плутанину та невпевненість. Про це він розповів у своєму Instagram.

Нещодавно Богдан оприлюднив повідомлення про свій стан здоров'я, розповівши, що йому підтвердили рідкісний діагноз синдром Гієна-Барре.

"Розплющую очі й розумію, що щось не так. Враження, наче сильно залежав руку. Розумію, що однаково не відчуваю дві руки, але рухати ними можу. Встаю. Ноги ватяні. У вбиральні розумію, що ватні не тільки ноги", — поділився блогер своїм самопочуттям.

Скриншот https://www.instagram.com/bushe8/

За його словами, спочатку він не був упевнений, що робити, і лише планував лежати вдома, чекаючи на результати аналізів, але з кожною годиною ставало все гірше. Його тиск був занижений, а рухатися ставало все складніше.

"Випиваю ще одну таблетку для пониження тиску, лягаю спати з думками, хоч би на ранок вже все пройшло, бо завтра класна погода, поїду кататися на мотоциклі. Я попросив сестру довезти мене здати аналізи, бо до таксі сам би не дійшов", — зазначив він у своєму описі.

Однак ведучий повідомив, що його синдром Гієна-Барре вдалося зупинити на початкових етапах лікування. Зазначимо, що синдром Гієна-Барре — це рідкісне захворювання, яке впливає на нервову систему, поступово призводить до паралічу тіла.

"Розвиток хвороби вдалося зупинити. Тобто все зупинилося на тих симптомах, які були під час початку лікування, а це оніміння рук і ніг, легке оніміння навіть пахової зони. Очі видають дві окремі картинки, тобто я нормально бачу те, що перед носом. Порушена координація, парез м'яких тканин у ротовій порожнині, через це я так гундяво розмовляв, а ще закидувало воду в ніс під час ковтання. Плюс до цього додається загальна слабкість, головний біль, запаморочення та задуха".

Нагадаємо, що ведучому шоу "Хто зверху?" Богдану Шелудяку діагностували важку хворобу.