Андрій Джеджула спростував чутки, що долучився до лав ЗСУ

Андрій Джеджула спростував чутки, що він офіційно став військовослужбовцем. Однак, телеведучий підтвердив, що після навчань він дійсно долучиться до добровольчого підрозділу захисників неба.

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Український шоумен та телеведучий Андрій Джеджула прокоментував чутки, що він долучився до лав ЗСУ. Подробицями він поділився в ексклюзивному коментарі виданню Фокус.

Так, у себе на сторінці в Інстаграм телеведучий опублікував відео на якому розповів, що найближчі 2 тижні перебуватиме на тренуваннях і підготовці, адже планує захищати наше небо.

Після цього допису в мережі почали ширитися чутки, що Андрій Джеджула вирішив добровільно долучитися до лав ЗСУ. Однак, як виявилося, телеведучий, долучився до добровільного підрозділу, який має за мету патрулювати сектори Київського неба на предмет захисту від Шахедів.

"Я якраз на заняттях! Так я долучився до добровільного підрозділу, я не певний, чи можу назви казати який! І я б хотів, щоб колеги журналісти не перебільшували із заголовками! Я залишаюсь працювати ведучим новин на телеканалі Київ 24 і займатися волонтерською діяльністю, благодійними концертами і аукціонами, як і раніше, але в моє життя додасться ще і додатковий функціонал позмінні бойові чергування в мобільних групах нашого підрозділу по захисту неба разом із моїми новими побратимами із різних сфер цивільного життя! Зараз за наказом направлений на обовʼязкове двотижневе навчання! Якось так!" — прокоментував Андрій Джеджула.

Зауважимо, що існують різні сили оборони та захисту України, наприклад, ДФТГ, ТрО ЗСУ та мобілізовані, кожен з цих підрозділів має різницю. Наприклад, ДФТГ та їх члени не є військовослужбовцями, а от вже інші підрозділи офіційно є військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос переніс складну операцію.

Крім цього, Фокус писав, що Вікторія Маремуха спростувала чутки про розлучення з чоловіком-французом.