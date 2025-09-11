СБУ сообщила о задержании врача на взятке прямо в ТЦК: в военкомате отреагировали

В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что их должностные лица не имеют отношения к выдаче фиктивных справок военно-врачебной комиссией, о которой сообщала СБУ и писали СМИ. В то же время в центре осудили любые проявления коррупции и призвали сообщать о них на горячую линию.

Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг распространенную информацию о возможном участии его должностных лиц в схеме с выдачей поддельных диагнозов для уклонения от мобилизации. Заявление было обнародовано после сообщения Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в Facebook.

В СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы "взяли с поличным" врача военно-врачебной комиссии, который проводил осмотр военнообязанных в отделе Кременчугского районного ТЦК и СП.

В сообщении СБУ говорилось, что во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли медицинскую документацию, мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий, черновые записи и более 3,8 млн грн в гривневом эквиваленте.

В Полтавском областном ТЦК и СП отметили, что не получали никакой информации о причастности своих должностных лиц к указанному делу. Такой информации нет и в постановлении суда, которое находится в открытом доступе.

В ТЦК также утверждают, что "отсутствует также информация о причастности должностных лиц ТЦК и СП и в постановлении суда, которое есть в свободном доступе. Подозреваемому (врачу КНП "Козельщинская центральная больница") избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и назначили залог в размере более 240 тысяч гривен".

"Руководство Полтавского областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления коррупционных деяний, препятствующих мобилизационным мероприятиям #деятельность_ТЦКтаСП", — говорится в заявлении областного центра.

По поводу опровержения информации о коррупции, в ТЦК Полтавщины призвали граждан сообщать об известных случаях коррупционных практик в медицинских учреждениях или среди сотрудников территориальных центров комплектования.

"Стало известно о коррупции? Врачи ВВК или должностные лица ТЦК и СП предлагают "помочь за деньги"? Сразу сообщай на горячую линию Полтавского областного ТЦК и СП (0 800 502 992 992) или в правоохранительные органы", — отметили в ведомстве.

