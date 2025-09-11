СБУ повідомила про затримання лікаря на хабарі прямо в ТЦК: у військкоматі відреагували

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що їхні посадові особи не мають відношення до видачі фіктивних довідок військово-лікарською комісією, про яку повідомляла СБУ та писали ЗМІ. Водночас у центрі засудили будь-які прояви корупції та закликали повідомляти про них на гарячу лінію.

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував поширену інформацію щодо можливої участі його посадових осіб у схемі з видачею підроблених діагнозів для ухилення від мобілізації. Заява була оприлюднена після повідомлення Управління Служби безпеки України в Полтавській області в Facebook.

У СБУ повідомили, що співробітники спецслужби "взяли на гарячому" лікаря військово-лікарської комісії, який проводив огляд військовозобов’язаних у відділі Кременчуцького районного ТЦК та СП.

У повідомленні СБУ йшлося, що під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони з доказами протиправних дій, чорнові записи та понад 3,8 млн грн у гривневому еквіваленті.

У Полтавському обласному ТЦК та СП наголосили, що не отримували жодної інформації про причетність своїх посадовців до вказаної справи. Такої інформації немає й в ухвалі суду, яка перебуває у відкритому доступі.

У ТЦК також стверджують, що "відсутня також інформація про причетність посадових осіб ТЦК та СП і в ухвалі суду, яка є у вільному доступі. Підозрюваному (лікарю КНП "Козельщинська центральна лікарня") обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначили заставу у розмірі понад 240 тисяч гривень".

"Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви корупційних діянь, що перешкоджають мобілізаційним заходам #діяльність_ТЦКтаСП", – зазначено у заяві обласного центру.

З приводу спростування інформації про корупцію, у ТЦК Полтавщини закликали громадян повідомляти про відомі випадки корупційних практик у медичних закладах чи серед співробітників територіальних центрів комплектування.

"Стало відомо про корупцію? Лікарі ВЛК або посадові особи ТЦК та СП пропонують «допомогти за гроші»? Відразу повідомляй на гарячу лінію Полтавського обласного ТЦК та СП (0 800 502 992) або до правоохоронних органів", – наголосили у відомстві.

