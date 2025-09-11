На рівні з НАБУ і прокуратурою: в Раді заявили про необхідність підняти зарплати в ТЦК

Нардеп Олександр Федієнко заявив про необхідність підвищення зарплат в ТЦК та СП. На його думку, це запобігатиме хабарництву в процесах мобілізації в Україні.

Народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки опублікував у своєму Telegram-каналі допис про свій досвід відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, серед працівників ТЦК складно знайти тих, хто не воював.

"Деяким ТЦК я взагалі раджу зробити день відкритих дверей для громад, щоб громадяни цієї громади на власні очі переконалась хто там працює", — написав парламентар.

За його словами, він періодично отримує від цивільних і військових працівників територіальних центрів питання щодо підвищення зарплати. Федієнко пригадав, як пробував сидіти поруч з працівниками ТЦК на прийманні військовозобов'язаних, але не витримував більше ніж 40 хвилин.

"Особливо мене зворушив випадок, коли молоденький військовослужбовець, наскільки я пам’ятаю, сержант, встає й виходить в іншу кімнату, я йду за ним. Там його починає трусити, бо він не розуміє, чому він, людина з інвалідністю, який пройшов війну, переконує тих, хто відверто йому хамив", — написав Федієнко.

Федієнко пропонує підвищити заробітну плату в ТЦК Фото: скриншот Федієнко вважає зарплати працівників ТЦК несправедливими Фото: скриншот

На думку народного депутата, для підвищення ефективності ТЦК і запобігання корупції потрібно забезпечити їхнім працівникам ринкову зарплату на рівні з Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань і прокуратурою.

"Тоді ми будемо говорити про рівність, та справедливість", — стверджує Федієнко.

Проте він додає відповідь Міністерства оборони України на його депутатський запит, в якій зазначено, що на підвищення зарплат працівникам ТЦК в українському бюджеті бракує фінансових ресурсів. За підрахунками відомства, для цього потрібно 173,4 млрд грн.

"І це замкнуте коло та причинно-наслідкові зв’язки. Ми робимо величезні зарплати для тих, хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того, щоб ці корупціонери з’являлись", — написав нардеп.

Відповідь Міноборони на запит Федієнка щодо зарплат в ТЦК Фото: Олександр Федієнко

Крім того, Федієнко зазначив, що для працівників ТЦК необхідно організовувати спеціальну підготовку.

"Популізм з реформами, коли туди перекидають звичайних військових (людей з інвалідністю) які добре вміють/вміли воювати, але на жаль не завжди вміють працювати з людьми. Це був хибний крок", — заявив парламентар.

Нагадаємо, командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський 7 вересня розповідав про "прайс" ТЦК у Києві, за яким військовозобов'язані можуть "піти додому" за 30 тисяч доларів.

Нардеп Олександр Федієнко 9 вересня пояснював, що надіслана поштою повістка автоматично вважається врученою. За його словами, надсилання рекомендованим листом прирівнюється до особистого вручення повістки працівниками ТЦК.