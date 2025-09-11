На уровне с НАБУ и прокуратурой: в Раде заявили о необходимости поднять зарплаты в ТЦК

Нардеп Александр Федиенко заявил о необходимости повышения зарплат в ТЦК и СП. По его мнению, это предотвратит взяточничество в процессах мобилизации в Украине.

Related video

Народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о своем опыте посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, среди работников ТЦК сложно найти тех, кто не воевал.

"Некоторым ТЦК я вообще советую сделать день открытых дверей для общин, чтобы граждане этой общины воочию убедилась кто там работает", — написал парламентарий.

По его словам, он периодически получает от гражданских и военных работников территориальных центров вопросы о повышении зарплаты. Федиенко вспомнил, как пробовал сидеть рядом с работниками ТЦК на приеме военнообязанных, но не выдерживал более 40 минут.

"Особенно меня тронул случай, когда молоденький военнослужащий, насколько я помню, сержант, встает и выходит в другую комнату, я иду за ним. Там его начинает трясти, потому что он не понимает, почему он, человек с инвалидностью, который прошел войну, убеждает тех, кто откровенно ему хамил", — написал Федиенко.

Федиенко предлагает повысить заработную плату в ТЦК Фото: скриншот Федиенко считает зарплаты работников ТЦК несправедливыми Фото: скриншот

По мнению народного депутата, для повышения эффективности ТЦК и предотвращения коррупции нужно обеспечить их работникам рыночную зарплату на уровне с Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований и прокуратурой.

"Тогда мы будем говорить о равенстве, и справедливости", — утверждает Федиенко.

Однако он добавляет ответ Министерства обороны Украины на его депутатский запрос, в котором указано, что на повышение зарплат работникам ТЦК в украинском бюджете не хватает финансовых ресурсов. По подсчетам ведомства, для этого нужно 173,4 млрд грн.

"И это замкнутый круг и причинно-следственные связи. Мы делаем огромные зарплаты для тех, кто борется с коррупционерами, но при этом создаем условия для того, чтобы эти коррупционеры появлялись", — написал нардеп.

Ответ Минобороны на запрос Федиенко по зарплатам в ТЦК Фото: Александр Федиенко

Кроме того, Федиенко отметил, что для работников ТЦК необходимо организовывать специальную подготовку.

"Популизм с реформами, когда туда перебрасывают обычных военных (людей с инвалидностью), которые хорошо умеют/умели воевать, но, к сожалению, не всегда умеют работать с людьми. Это был ошибочный шаг", — заявил парламентарий.

Напомним, командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский 7 сентября рассказывал о "прайсе" ТЦК в Киеве, по которому военнообязанные могут "уйти домой" за 30 тысяч долларов.

Нардеп Александр Федиенко 9 сентября объяснял, что отправленная по почте повестка автоматически считается врученной. По его словам, отправка заказным письмом приравнивается к личному вручению повестки работниками ТЦК.