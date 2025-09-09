Поддержите нас UA
Военный Фокус Усиление мобилизации в Украине

Отправленная по почте повестка автоматически считается врученной: нардеп объяснил, как это работает

Теперь повестка в любом случае "найдет адресата" | Фото: tvoemisto

Повестки теперь могут направляться заказным письмом, а не только вручаться лично представителями ТЦК. Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко отмечает, что отныне граждане не смогут под разными предлогами избежать получения повесток.

Повестки и раньше направлялись заказным письмом, но это было лишь вспомогательным механизмом, объясняет в своем Telegram-канале народный депутат Александр Федиенко. Это давало возможность доказать в суде, что человек "не получил" письмо (не забрал с почты, отказался от получения и т.д.).

Теперь избежание вручения невозможно, ведь именно отправка письма по почте равна официальному вручению повестки.

Нардеп объяснил, почему нельзя просто избегать повесток (скриншот)

Также Александр Федиенко отметил, что печать повесток централизуется: их могут печатать "государственные полиграфические предприятия (которые имеют стратегическое значение)". Запускается и механизм обмена информацией между различными реестрами — то есть, данные берутся из именно реестров военнослужащих, а не с бумажных носителей.

Официальным оператором становится "Укрпочта" (или другой назначенный почтовый оператор). А повестки теперь могут направляться заказным письмом, а не только вручаться лично представителями ТЦК.

Ранее Фокус сообщал, что Кабмин упростил процесс отправки повесток. Печать повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, теперь может осуществлять не только Министерство обороны или государственные предприятия стратегического значения, но и областные и Киевский городской ТЦК.

Также стало известно, что на Полтавщине мужчина дважды отказался от повестки и ВЛК. За такие поступки он получил штраф в размере 300 необлагаемых доходов (5100 гривен).