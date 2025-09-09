Надіслана поштою повістка автоматично вважається врученою: нардеп пояснив, як це працює

Повістки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом, а не лише вручатися особисто представниками ТЦК. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко наголошує, що відтепер громадяни не зможуть під різними приводами уникнути отримання повісток.

Related video

Повістки і раніше надсилались рекомендованим листом, але це було лише допоміжним механізмом, пояснює у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Федієнко. Це давало можливість довести в суді, що людина "не отримала" листа (не забрала з пошти, відмовилася від отримання тощо).

Тепер уникнення вручення унеможливлено, адже саме надсилання листа поштою дорівнює офіційному врученні повістки.

Нардеп пояснив, чому не можна просто уникати повісток (скріншот)

Також Олександр Федієнко зауважив, що друк повісток централізується: їх можуть друкувати «державні поліграфічні підприємства (які мають стратегічне значення)». Запускається і механізм обміну інформацією між різними реєстрами – тобто, данні беруться з саме реєстрів військовослужбовців, а не з паперових носіїв.

Офіційним оператором стає "Укрпошта" (або інший призначений поштовий оператор). А повістки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом, а не лише вручатися особисто представниками ТЦК.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін спростив процес надсилання повісток. Друк повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тепер може здійснювати не лише Міністерство оборони або державні підприємства стратегічного значення, а й обласні та Київський міський ТЦК.

Також стало відомо, що на Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки і ВЛК. За такі вчинки він отримав штраф у розмірі 300 неоподатковуваних доходів (5100 гривень).