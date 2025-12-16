Во Львовской области резко выросло число миллионеров: на чем они зарабатывают, – СМИ

Во Львовской области количество людей, которые заработали более миллиона гривен, составило 1665 человек по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Это на 538 человек больше, чем в прошлом году, сообщает ресурс "Високий замок" cо ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области.

Все вместе они заплатили они заплатили 250,3 млн грн налогов на доходы физических лиц и 37,1 млн грн военного сбора.

В прошлом году в регионе было 1127 миллионеров.

18 июня 2025 года глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в Telegram-канале, что по итогам декларационной кампании украинцы задекларировали 254 млрд грн, что на 93,5 млрд грн больше, чем годом ранее.

"Более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами. И это не вымысел, а итоги декларационной кампании нынешнего года. Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году", – сообщил нардеп.

Где живут миллионеры

По данным Forbes, наибольшие суммы задекларировали жители Киева (156 млрд грн), Днепропетровщины (почти 30 млрд грн), Львовщины (18,2 млрд грн) и Киевской области (17,5 млрд грн).

Главные источники доходов

иностранные доходы – 34,2 млрд грн;

наследство и дарение – 13,6 млрд грн;

доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 млрд грн;

инвестиционные доходы – 4,9 млрд грн;

другие налогооблагаемые доходы – 4 млрд грн;

доходы от сдачи имущества в оренду – 3,4 млрд грн.

