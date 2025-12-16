У Львівській області різко зросла кількість мільйонерів: на чому вони заробляють, — ЗМІ

У Львівській області кількість людей, які заробили понад мільйон гривень, становила 1665 осіб станом на 1 грудня 2025 року.

Це на 538 осіб більше, ніж торік, повідомляє ресурс "Високий замок" із посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Львівській області.

Усі разом вони заплатили вони заплатили 250,3 млн грн податків на доходи фізичних осіб і 37,1 млн грн військового збору.

Минулого року в регіоні було 1127 мільйонерів.

18 червня 2025 року голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у Telegram-каналі, що за підсумками деклараційної кампанії українці задекларували 254 млрд грн, що на 93,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.

"Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. І це не вигадка, а підсумки деклараційної кампанії нинішнього року. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік", — повідомив нардеп.

Де живуть мільйонери

За даними Forbes, найбільші суми задекларували жителі Києва (156 млрд грн), Дніпропетровщини (майже 30 млрд грн), Львівщини (18,2 млрд грн) та Київської області (17,5 млрд грн).

Головні джерела доходів

іноземні доходи — 34,2 млрд грн;

спадщина і дарування — 13,6 млрд грн;

доходи від продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 млрд грн;

інвестиційні доходи — 4,9 млрд грн;

інші оподатковувані доходи — 4 млрд грн;

доходи від здавання майна в оренду — 3,4 млрд грн.

