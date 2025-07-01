Як люди втрачають мільйони: 5 реальних історій колишніх багатіїв

Колишні мільйонери діляться реальними історіями фінансового краху. Їхні історії сповнені помилок, зрад і несподіваних поворотів.

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Гроші — не гарантія щастя чи безпеки. Люди, які досягли статусу мільйонерів, поділилися дивовижними історіями про те, як легко можна втратити все через будь-яку дрібницю. Ми вибрали п'ять найяскравіших історій на Buzzfeed про те, як мільйонери легко втрачали свій капітал.

Кожна з історій є нагадуванням про те, що навіть найміцніші на перший погляд фінансові імперії можуть розсипатися, якщо втратити пильність. Причини краху часто криються не в економіці, а в людських слабкостях.

Сімейний бізнес, який став прокляттям

Історія від аноніма:

Сім'я оповідача володіла успішним універмагом у Нью-Йорку, але жадібність, недбалість і божевільні інвестиції зруйнували все.

Власник бізнесу передав його безвідповідальному братові, який довірився підлеглим, а продовжувати гуляти на широку ногу. Працівники невдовзі вкрали всі гроші.

"Вони привласнили всі гроші і залишили мого батька і його сім'ю розореними. Він знав, що його брат ідіот, тому він пішов і став успішним лікарем. Потім батько зробив абсолютно найдурніші інвестиції, які ви тільки можете собі уявити", — розповідає анонімний користувач.

У підсумку сім'я опинилася в бідності.

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Мільйон у 23, і ні цента до 30

Історія з Техасу:

Спадок від батьків, юнацьке его і прагнення "купити щастя" перетворили багатого 23-річного на бідного дорослого.

"Я витрачав, ніби завтра не настане. Мені було 23 роки, у мене було велике его і вперте ставлення. Я вів спосіб життя, постійно п'янів і спускав гроші, ніби це нікого не стосувалося, намагаючись купити щастя і дружбу. Гроші закінчилися перш, ніж я встиг це помітити, і це переслідує мене щодня", — пише житель Техасу.

Одруження, яке коштувало мільйона

Історія Тіма з Філіппін:

Спадщина в мільйон доларів швидко випарувалася через родичів дружини.

"Я міг би прожити залишок життя в комфорті, але потім я одружився. Я купив велику нерухомість у рідному місті моєї дружини і побудував сім квартир. Було все добре, але одного разу, без мого відома, мати моєї дружини підробила документи на мою власність, пішла до нечесного адвоката, і отримала право закласти її. Я не знав про її злочин до того дня, як поліція прийшла заарештувати її. Вона сіла до в'язниці, дала хабар поліції, щоб її відпустили, а потім її (мої) гроші виманив крутіший шахрай, ніж вона. Я хотів подати позов, але всі адвокати, з якими я говорив, говорили мені не турбуватися, оскільки філіппінські суди занадто завантажені. Я втратив усі свої заощадження і тепер живу від зарплати до зарплати", — розповів Тім.

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COVID-19 як вирок бізнесу

Історія від користувача Reddit:

Власний бізнес оцінювався в мільйони. COVID-19 обвалив ринок, і колишній мільйонер щосили намагається не оголосити банкрутство.

"Я працював усе життя — і все зникло за лічені місяці. Я побудував бізнес, який у січні оцінили в кілька мільйонів, але галузь пішла на спад, і тепер я роблю все можливе, щоб уникнути банкрутства", — пише користувач форуму.

Хлопець, який успадкував $6 млн, і втратив їх за 5 років

Історія від u/moonbunnychan:

Спадщина стала пасткою. Молодий чоловік отримав мільйони у 18 років і почав їх бездумно витрачати: машини, відпустки, комікси, розкішний будинок. Жодного вкладення, жодної краплі стратегії, а через 5 років не залишилося нічого. Востаннє його бачили у Facebook і він був бездомним.

"Я зустрічалася з хлопцем, який несподівано успадкував 6 мільйонів доларів. Його батьки загинули в аварії через водіння в нетверезому стані, коли він був немовлям, і тому їхня страховка життя та гроші від юридичного врегулювання лежали на рахунку, збираючи відсотки протягом 18 років. Щоразу, коли я його бачила, у нього була нова машина. Його витрати були основним фактором, через який ми розлучилися. Це було занадто, спостерігати, як він витрачає гроші таким чином. Він нічого з них не інвестував", — розповіла його колишня дівчина.

Раніше Фокус повідомляв, що спадкоємиця мільярдної імперії лагодить взуття і носить поношений одяг. Успадкувавши величезну купу грошей, Мітці Пердью відмовилася від розкоші. Замість дизайнерського одягу вона вибрала речі із секонд-хенду, а замість особистого літака — економ-клас.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.