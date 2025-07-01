Как люди теряют миллионы: 5 реальних историй бывших богачей

Бывшие миллионеры делятся реальными историями финансового краха. Их истории полны ошибок, предательств и неожиданных поворотов.

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Деньги — не гарантия счастья или безопасности. Люди, достигшие статуса миллионеров, поделились поразительными историями о том, как легко можно потерять все из-за любой мелочи. Мы выбрали пять самых ярких историй на Buzzfeed о том, как миллионеры легко теряли свой капитал.

Каждая из историй является напоминанием о том, что даже самые прочные на первый взгляд финансовые империи могут рассыпаться, если потерять бдительность. Причины краха часто кроются не в экономике, а в человеческих слабостях.

Семейный бизнес, который стал проклятием

История от анонима:

Семья рассказчика владела успешным универмагом в Нью-Йорке, но жадность, халатность и безумные инвестиции разрушили все.

Владелец бизнеса передал его безответственному брату, который доверился подчиненным, а продолжать гулять на широкую ногу. Работники вскоре украли все деньги.

"Они присвоили все деньги и оставили моего отца и его семью разоренными. Он знал, что его брат идиот, поэтому он пошел и стал успешным врачом. Затем отец сделал абсолютно самые глупые инвестиции, которые вы только можете себе представить", — рассказывает анонимный пользователь.

В итоге семья оказалась в бедности.

Иллюстративное фото Фото: Pinterest

Миллион в 23, и ни цента к 30

История из Техаса:

Наследство от родителей, юношеское эго и стремление "купить счастье" превратили богатого 23-летнего в бедного взрослого.

"Я тратил, как будто завтра не наступит. Мне было 23 года, у меня было большое эго и упрямое отношение. Я вел образ жизни, постоянно пьянел и спускал деньги, как будто это никого не касалось, пытаясь купить счастье и дружбу. Деньги закончились прежде, чем я успел это заметить, и это преследует меня каждый день", — пишет житель Техаса.

Женитьба, которая стоила миллиона

История Тима с Филиппин:

Наследство в миллион долларов быстро испарилось из-за родственников жены.

"Я мог бы прожить остаток жизни в комфорте, но потом я женился. Я купил большую недвижимость в родном городе моей жены и построил семь квартир. Было все хорошо, но однажды, без моего ведома, мать моей жены подделала документы на мою собственность, пошла к нечестному адвокату, и получила право заложить ее. Я не знал о ее преступлении до того дня, как полиция пришла арестовать ее. Она села в тюрьму, дала взятку полиции, чтобы ее отпустили, а затем ее (мои) деньги выманил более крутой мошенник, чем она. Я хотел подать иск, но все адвокаты, с которыми я говорил, говорили мне не беспокоиться, так как филиппинские суды слишком загружены. Я потерял все свои сбережения и теперь живу от зарплаты до зарплаты", — рассказал Тим.

Иллюстративное фото Фото: SkyLine

COVID-19 как приговор бизнесу

История от пользователя Reddit:

Собственный бизнес оценивался в миллионы. COVID-19 обрушил рынок, и бывший миллионер изо всех сил пытается не объявить банкротство.

"Я работал всю жизнь — и все исчезло за считанные месяцы. Я построил бизнес, который в январе оценили в несколько миллионов, но отрасль пошла на спад, и теперь я делаю все возможное, чтобы избежать банкротства", — пишет пользователь форума.

Парень, который унаследовал $6 млн, и потерял их за 5 лет

История от u/moonbunnychan:

Наследство стало ловушкой. Молодой человек получил миллионы в 18 лет и начал их бездумно тратить: машины, отпуска, комиксы, роскошный дом. Ни одного вложения, ни капли стратегии, а через 5 лет не осталось ничего. Последний раз его видели в Facebook и он был бездомным.

"Я встречалась с парнем, который неожиданно унаследовал 6 миллионов долларов. Его родители погибли в аварии из-за вождения в нетрезвом виде, когда он был младенцем, и поэтому их страховка жизни и деньги от юридического урегулирования лежали на счете, собирая проценты в течение 18 лет. Каждый раз, когда я его видела, у него была новая машина. Его траты были основным фактором, по которому мы расстались. Это было слишком, наблюдать, как он тратит деньги таким образом. Он ничего из них не инвестировал", — рассказала его бывшая девушка.

Ранее Фокус сообщал, что наследница миллиардной империи чинит обувь и носит поношенную одежду. Унаследовав огромную кучу денег, Митци Пердью отказалась от роскоши. Вместо дизайнерской одежды она выбрала вещи из секонд-хенда, а вместо личного самолета — эконом-класс.

Также стало известно, что миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди. Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.