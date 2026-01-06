Депутат Костюк отримав від матері "у подарунок" 6 млн грн та купив квартиру в Києві, — ЗМІ

Народний депутат від Житомирщини Дмитро Костюк наприкінці минулого року отримав у подарунок 6 млн грн і вже за кілька днів придбав квартиру у столиці.

Зокрема, зміни у майновому стані парламентаря стали публічними і на це звернули увагу журналісти видання Житомир.Info. Як вони пишуть у своїй публікації, 19 грудня 2025 року Костюк отримав від своєї матері, Олени Костюк, грошовий подарунок у розмірі 6 млн грн. Лише через три дні, 22 грудня, депутат став власником київської квартири площею 54,6 кв.м, яку придбав за 4,65 млн грн у Олександра Зозулі.

До цього часу у власності нардепа була квартира у Звягелі, де він прописаний з 2016 року, а його дружина мала житло у Тернополі з 2021 року. Частина житла в Звягелі також належить матері депутата та Вікторії Зайченко.

Відео дня

Також видання зазначає, що Олена Костюк у 2020 році балотувалася до Житомирської обласної ради від партії "Слуга народу" та на той час очолювала методичний відділ Новоград-Волинського Палацу дітей і молоді.

Крім того, у листопаді 2020 року Дмитро Костюк зареєстрував у Києві ТОВ "Інформ-ЮА" зі статутним капіталом 100 тис. грн, яке займається телевізійним мовленням. Спершу керівником компанії була його мати, а з лютого 2021 року директором стала дружина депутата.

На цю ситуацію також відреагував колишній депутат Борислав Береза та наголосив, що якщо мати Костюка зможе прозоро пояснити походження отриманих коштів, усі питання щодо фінансових операцій будуть зняті.

"А якщо ні, то буде зрозуміла, що тут та сама схема, що і у колегі зі "слуг народу" Клочко. А до Клочка вже прийшло НАБУ", — написав він у своїй публікації у Telegram-каналі "Березовий сік".

Слід зазначити, що поки що ні Дмитро Костюк, ні його мати не коментували інформацію про придбання нової квартири, яку оприлюднии ЗМІ.

Нагадаємо, що заступник начальника Львівського обласного ТЦК і СП, який наразі виконує обов'язки керівника, приховав у декларації новий будинок і земельну ділянку, загальна вартість якого перевищує 6 млн грн.

Також Фокус писав, що у Львівській області кількість людей, які заробили понад мільйон гривень різко зросла, зокрема торік зафіксували 1665 осіб.