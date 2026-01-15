Подозрение Юлии Тимошенко: в Раде намекнули, кто из нардепов мог помочь НАБУ

На пленках НАБУ, на которых по данным СМИ может фигурировать глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, звучит голос другого народного депутата. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк намекнул, что детективам мог помогать парламентарий от "Слуги народа".

Обыски Национального антикоррупционного бюро и подозрение Тимошенко первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк прокомментировал в эфире Radio NV 14 января. Он намекнул, что помочь разоблачить главу фракции "Батьківщина" мог депутат от "Слуги народа".

"Здесь я сейчас позволю себе очень осторожно и так, чтобы вы прочитали между строк. Представим, что есть какой-то народный депутат. Представим, что он из "Слуги народа" и возможно даже является фигурантом другого уголовного производства по соответственно подследственности НАБУ и САП. И сделаем такое предположение, что этот народный депутат получил предложение неправомерной выгоды, пошел на сотрудничество с НАБУ САП, положил себе куда-то микрофон и записал этот разговор, в частности, наверное, дал показания. Вот что-то мне подсказывает такое ощущение, что этот кейс может быть как раз таким, о котором мы говорим, но, конечно, это мое предположение, откуда я могу знать более подробно?" — сказал нардеп.

Он пояснил, что осторожен в своих высказываниях, учитывая юридическую часть вопроса.

"Мы можем уже со ссылкой на конкретные факты говорить. Я видел у коллеги Алексея Гончаренко предположение, кто может быть этим народным депутатом. Он сначала неправильно указал, а вот другое предположение: что-то у меня, опять же, читайте между строк, есть ощущение, что второй раз он выдумал. Это речь идет о члене комитета по вопросам здравоохранения", — заявил Железняк.

Народный депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко 14 января писал, что обличителями могли стать народные депутаты, которых НАБУ ранее "поймало" во время прослушек. Он упомянул подозрение группе нардепов от "Слуги Народа" во главе с Юрием Киселем.

"Подозрение получило только 5 депутатов. По моим данным на прослушивании поймали 15 депутатов. Теперь считаем. У вас было 15 депутатов, 5 получили подозрение. Куда делись остальные 10? Правильно — стали обличителями и активно занимаются своей новой работой", — написал Гончаренко.

Позже Гончаренко добавил, что "есть информация, что еще много об этой истории знает "слуга народа" Игорь Копытин".

Еще позже он упомянул другого народного депутата от "Слуги народа".

"Уточнение информации. На самом деле еще больше об истории о Юлии Тимошенко знает депутат Сергей Кузьминых", — заявил Гончаренко.

Подозрение Тимошенко: детали

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 14 января официально объявили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады, не называя фамилии. По данным СМИ, подозрение получила Юлия Тимошенко.

Журналисты "Украинской правды" 15 января писали, что кто-то из нардепов мог "слить" Тимошенко детективам НАБУ. По данным журналистов, во фракции "Слуга народа" предполагают, что это мог быть нардеп Сергей Кузьминых или другой фигурант дел НАБУ — Алексей Кузнецов.