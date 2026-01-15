Підозра Юлії Тимошенко: в Раді натякнули, хто з нардепів міг допомогти НАБУ

На плівках НАБУ, на яких за даними ЗМІ може фігурувати голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, звучить голос іншого народного депутата. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк натякнув, що детективам міг допомагати парламентар від "Слуги народу".

Обшуки Національного антикорупційного бюро та підозру Тимошенко перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк прокоментував в ефірі Radio NV 14 січня. Він натякнув, що допомогти викрити голову фракції "Батьківщина" міг депутат від "Слуги народу".

"Тут я зараз дозволю собі дуже обережно і так, щоб ви прочитали між рядків. Уявімо, що є якийсь народний депутат. Уявімо, що він зі "Слуги народу" і можливо навіть є фігурантом іншого кримінального провадження по відповідно підслідності НАБУ і САП. І зробімо таке припущення, що цей народний депутат отримав пропозицію неправомірної вигоди, пішов на співпрацю з НАБУ САП, поклав собі кудись мікрофон і записав цю розмову, зокрема, напевно, дав свідчення. Ось щось мені підказує таке відчуття, що цей кейс може бути якраз таким, про який ми говоримо, але, звичайно, це моє припущення, звідки я можу знати більш детально?" — сказав нардеп.

Він пояснив, що обережний у своїх висловлюваннях з огляду на юридичну частину питання.

"Ми можемо вже з посиланням на конкретні факти говорити. Я бачив у колеги Олексія Гончаренка припущення, хто може бути цим народним депутатом. Він спочатку неправильно вказав, а ось інше припущення: щось у мене, знову ж таки, читайте між рядків, є відчуття, що другий раз він вигадав. Це мова йде про члена комітету з питань охорони здоров'я", — заявив Железняк.

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко 14 січня писав, що викривачами могли стати народні депутати, яких НАБУ раніше "спіймали" під час прослуховувань. Він згадав підозру групі нардепів від "Слуги Народу" на чолі з Юрієм Кисілем.

"Підозру отримало лише 5 депутатів. За моїми даними на прослуховуванні спіймали 15 депутатів. Тепер рахуємо. У вас було 15 депутатів, 5 отримали підозру. Куди ділись інші 10? Правильно — стали викривачами і активно займаються своєю новою роботою", — написав Гончаренко.

Пізніше Гончаренко додав, що "є інформація, що ще багато про цю історію знає "слуга народу" Ігор Копитін".

Ще пізніше він згадав іншого народного депутата від "Слуги народу".

"Уточнення інформації. Насправді ще більше про історію про Юлію Тимошенко знає депутат Сергій Кузьміних", — заявив Гончаренко.

Підозра Тимошенко: деталі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 січня офіційно оголосили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, не називаючи прізвища. За даними ЗМІ, підозру отримала Юлія Тимошенко.

Журналісти "Української правди" 15 січня писали, що хтось із нардепів міг "злити" Тимошенко детективам НАБУ. За даними журналістів, у фракції "Слуга народу" припускають, що це міг бути нардеп Сергій Кузьміних чи інший фігурант справ НАБУ — Олексій Кузнєцов.