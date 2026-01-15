Операція "Грохнути більшість": хто з нардепів міг "злити" Тимошенко детективам НАБУ, — УП

Пізно ввечері 13 січня у пройшли обшуки НАБУ в офісі партії "Батьківщина". Під ранок антикорупціонери повідомили незмінній лідерці партії Юлії Тимошенко про підозру в пропозиції надання хабаря. Сама вона звинувачення відкидає, але виникає питання — хто міг "здати" Юлію Володимирівну детективам НАБУ і прокурорам САП.

Сама Юлія Тимошенко називає справу "політичним замовленням" і драматично порівнює антикорупціонерів зі "штурмовиками Януковича". Очільниця "Батьківщини" стверджує, що під час обшуків НАБУшники і САПівці забрали її робочі телефони, парламентські документи та пакет "особистих задекларованих заощаджень". На додачу слідчі обшукали ще й кабінет заступника Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка, якого в країні не було. Журналісти "Української правди" з'ясовують, чому НАБУ прийшли до очільниці "Батьківщини" саме зараз.

Відповідь на те, хто саме "здав" Тимошенко антикорупціонерам, шукали народні депутати різних фракцій між призначеннями міністрів. Точних даних ніхто не мав. Журналісти поспілкувались із кількома нардепами у Раді і хтось із них впевнений, що це була нардепка Людмила Буймістер. Мовляв, не випадково та саме в день підозри Тимошенко вийшла з її фракції.

Але історія, оприлюднена на записах НАБУ, суперечить цій версії.

З розмови на плівках виходить, що людина з голосом, схожим на Тимошенко, говорить про початок співпраці з лідером групи із трьох депутатів. Озвучена мотивація всієї цієї затії звучить так: "Ми хочемо грохнути цю більшість".

"Дуже дивно було б розраховувати на розвал коаліції, купуючи голос людини в своїй же фракції. Якщо оприлюднені записи правдиві, то на них зафіксовано спробу підозрюваної залучити на свою орбіту когось із периферії "Слуги народу". В разі успіху це могло б дати змогу "вимикати" частину голосів монобільшості під час критичних голосувань і розхитувати її зсередини", — зазначають журналісти.

Народні депутати із фракції "Слуга народу" переконані, що НАБУ не просто писало Тимошенко на якійсь локації. У слідчих був агент – хтось із депутатів, хто допомагав документувати "лідерку однієї з фракцій парламенту", як Тимошенко назвали у НАБУ.

Розуміючи це, лідери президентської фракції самі весь день намагалися вирахувати, хто ж тут у лавах "Слуги народу" записався в агенти НАБУ.

Адже, хоча ця невідома особа ніби допомогла фракції, не давши себе перекупити, з іншого боку, у "Слугах народу" не розуміють, чи міг хтось із їхньої фракції так само потрапити на плівки Антикорупційного бюро.

Дехто у фракції думає, що це був нардеп Сергій Кузьміних, інші вважають, ще міг бути інший фігурант справ НАБУ – Олексій Кузнєцов.

"Ми самі шукаємо. Це міг бути кожен другий. Думаю, співпрацюють, щоб самим не сісти. І у НАБУшників зараз є з кого вибирати", – відповідає в розмові з УП один із впливових нардепів із фракції.

І він правий, адже кілька десятків депутатів "СН" так чи інакше фігурують у кримінальних антикорупційних справах. Остання гучна історія – підозри НАБУ кільком "слугам" якраз за начебто голосування в обмін на доплати "в конвертах".

Але досі йшлося про внутрішньопартійне стимулювання. Підозра Юлії Тимошенко виводить ситуацію з "наймом слуг народу" на загальнополітичний рівень.

Журналісти кажуть, що в Раді вже почалась кампанія із демонтажу монобільшості. Адже лідери президентської фракції бідкаються, що "Слуг народу" ділять на автономні підгрупи у фракції, які вже зараз зривають голосування. Як це вийшло із призначенням міністрів енергетики та оборони.

13 січня Рада провалила це призначення Дениса Шмигаля та Михайла Федорова частково через погану дисципліну у фракції, а частково – через саботаж так званої "групи Павлюка" в "СН", яка за останній час відчутно приросла депутатами.

Якщо звинувачення Тимошенко виявляться правдивими, то це буде ще один аргумент до тези, що над процесом "грохнути монобільшість" хтось серйозно і системно працює. І не тільки Юлія Володимирівна.

Нагадаємо, Юлії Тимошенко офіційно оголосили про підозру 14 січня.

А бізнесмен Ігор Коломойський іронічно прокоментував обшуки у Тимошенко та назвав її жінкою "похилого віку".