Операция "Грохнуть большинство": кто из нардепов мог "слить" Тимошенко детективам НАБУ, — УП

Поздно вечером 13 января в прошли обыски НАБУ в офисе партии "Батькивщина". Под утро антикоррупционеры сообщили бессменному лидеру партии Юлии Тимошенко о подозрении в предложении предоставления взятки. Сама она обвинения отвергает, но возникает вопрос — кто мог "сдать" Юлию Владимировну детективам НАБУ и прокурорам САП.

Сама Юлия Тимошенко называет дело "политическим заказом" и драматично сравнивает антикоррупционеров со "штурмовиками Януковича". Руководительница "Батькивщины" утверждает, что во время обысков НАБУшники и САПовцы забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и пакет "личных задекларированных сбережений". В дополнение следователи обыскали еще и кабинет заместителя Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко, которого в стране не было. Журналисты "Украинской правды" выясняют, почему НАБУ пришли к руководительнице "Батькивщины" именно сейчас.

Ответ на то, кто именно "сдал" Тимошенко антикоррупционерам, искали народные депутаты разных фракций между назначениями министров. Точных данных никто не имел. Журналисты пообщались с несколькими нардепами в Раде и кто-то из них уверен, что это была нардеп Людмила Буймистер. Мол, не случайно та именно в день подозрения Тимошенко вышла из ее фракции.

Відео дня

Но история, обнародованная на записях НАБУ, противоречит этой версии.

Из разговора на пленках следует, что человек с голосом, похожим на Тимошенко, говорит о начале сотрудничества с лидером группы из трех депутатов. Озвученная мотивация всей этой затеи звучит так: "Мы хотим грохнуть это большинство".

"Очень странно было бы рассчитывать на развал коалиции, покупая голос человека в своей же фракции. Если обнародованные записи правдивы, то на них зафиксирована попытка подозреваемой привлечь на свою орбиту кого-то из периферии "Слуги народа". В случае успеха это могло бы дать возможность "выключать" часть голосов монобольшинства во время критических голосований и расшатывать его изнутри", — отмечают журналисты.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" убеждены, что НАБУ не просто писало Тимошенко на какой-то локации. У следователей был агент — кто-то из депутатов, кто помогал документировать "лидера одной из фракций парламента", как Тимошенко назвали в НАБУ.

Понимая это, лидеры президентской фракции сами весь день пытались вычислить, кто же тут в рядах "Слуги народа" записался в агенты НАБУ.

Ведь, хотя это неизвестное лицо как бы помогло фракции, не дав себя перекупить, с другой стороны, в "Слугах народа" не понимают, мог ли кто-то из их фракции так же попасть на пленки Антикоррупционного бюро.

Некоторые во фракции думают, что это был нардеп Сергей Кузьминых, другие считают, еще мог быть другой фигурант дел НАБУ — Алексей Кузнецов.

"Мы сами ищем. Это мог быть каждый второй. Думаю, сотрудничают, чтобы самим не сесть. И у НАБУшников сейчас есть из кого выбирать", — отвечает в разговоре с УП один из влиятельных нардепов из фракции.

И он прав, ведь несколько десятков депутатов "СН" так или иначе фигурируют в уголовных антикоррупционных делах. Последняя громкая история — подозрения НАБУ нескольким "слугам" как раз за якобы голосование в обмен на доплаты "в конвертах".

Но до сих пор речь шла о внутрипартийном стимулировании. Подозрение Юлии Тимошенко выводит ситуацию с "наймом слуг народа" на общеполитический уровень.

Журналисты говорят, что в Раде уже началась кампания по демонтажу монобольшинства. Ведь лидеры президентской фракции жалуются, что "Слуг народа" делят на автономные подгруппы во фракции, которые уже сейчас срывают голосования. Как это получилось с назначением министров энергетики и обороны.

13 января Рада провалила это назначение Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова частично из-за плохой дисциплины во фракции, а частично — из-за саботажа так называемой "группы Павлюка" в "СН", которая за последнее время ощутимо приросла депутатами.

Если обвинения Тимошенко окажутся правдивыми, то это будет еще один аргумент к тезису, что над процессом "грохнуть монобольшинство" кто-то серьезно и системно работает. И не только Юлия Владимировна.

Напомним, Юлии Тимошенко официально объявили о подозрении 14 января.

А бизнесмен Игорь Коломойский иронично прокомментировал обыски у Тимошенко и назвал ее женщиной "преклонного возраста".