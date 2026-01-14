"Жалкая пародия": Коломойский эмоционально отреагировал на обыск НАБУ у Тимошенко (видео)

Бизнесмен Игорь Коломойский, который находится в СИЗО, эмоционально отреагировал на информацию об обысках у руководительницы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Его высказывания во время судебного заседания зафиксировали журналисты.

Так, в видеозаписи, которую обнародовало издание ТСН, во время судебного заседания Коломойский обсуждал с присутствующими детали обысков НАБУ и САП в офисе партии "Батькивщина" и заявил, что сумма изъятых средств является незначительной. Кроме того, он возмутился действиями правоохранителей.

По словам бизнесмена, изъятая у Тимошенко сумма — 40 тысяч гривен — не оправдывает проведение ночного обыска, особенно, если эта сумма задекларирована.

"Ну, а что, она не имеет права? За 65 лет она не заработала 40 тысяч? Я думаю, что она чуть больше накопила. А декларация у нее есть? Так почему они к ней приперлись? И ей подозрение вручили?", — удивился Коломойский.

Кроме того, он сравнил нынешние события с временами Януковича, когда, по его мнению, обыски и преследования политических деятелей происходили без надлежащих оснований. Более того, ночной обыск Тимошенко он назвал "жалкой пародией".

"Вот и все. Это просто жалкая пародия. Посмотрите: Юлия Владимировна и какие-то четыре жалкие пачки. Что это вообще? Она в час ночи в полном параде, накрашенная, а еще коленку показала — засветила. Юлия Владимировна сейчас расскажет о вашем органе. Что это за орган? Не орган, а чл*н. Ваш орган", — добавил он.

Напомним, что вечером 13 января НАБУ и САП проводили обыски в офисе партии "Батькивщина". Позже, СМИ стало известно, что руководительнице этой фракции Юлии Тимошенко объявили подозрение из-за предложения предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Позже депутат во время выступления в парламенте рассказала, что в ее офис "ввалилось огромное количество людей в амуниции, с оружием" и у них не было на это никаких документов.

Также руководитель фракции "Батькивщина" заявила, что обнародованные НАБУ аудиозаписи не имеют к ней никакого отношения.