"Жалюгідна пародія": Коломойський емоційно відреагував на обшук НАБУ у Тимошенко (відео)

Бізнесмен Ігор Коломойський, який перебуває в СІЗО, емоційно відреагував на інформацію про обшуки у керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Його висловлювання під час судового засідання зафіксували журналісти.

Так, у відеозаписі, що оприлюднило видання ТСН, під час судового засідання Коломойський обговорював з присутніми деталі обшуків НАБУ та САП у офісі партії "Батьківщина" та заявив, що сума вилучених коштів є незначною. Крім того, він обурився діями правоохоронців.

За словами бізнесмена, вилучена у Тимошенко сума — 40 тисяч гривень — не виправдовує проведення нічного обшуку, особливо, якщо ця сума задекларована.

"Ну, а що, вона не має права? За 65 років вона не заробила 40 тисяч? Я думаю, що вона трохи більше накопичила. А декларація у неї є? То чому вони до неї приперлися? І їй підозру вручили?", — здивувався Коломойський.

Крім того, він порівняв нинішні події часами Януковича, коли, на його думку, обшуки та переслідування політичних діячів відбувалися без належних підстав. Ба більше, нічний обшук Тимошенко він назвав "жалюгідною пародією".

"Ось і все. Це просто жалюгідна пародія. Подивіться: Юлія Володимирівна і якісь чотири жалюгідні пачки. Що це взагалі? Вона о першій ночі у повному параді, нафарбована, а ще колінку показала — засвітила. Юлія Володимирівна зараз розповість про ваш орган. Що це за орган? Не орган, а чл*н. Ваш орган", — додав він.

Нагадаємо, що ввечері 13 січня НАБУ та САП проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина". Пізніше, ЗМІ стало відомо, що керівниці цієї фракції Юлії Тимошенко оголосили підозру через пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Пізніше депутатка під час виступу в парламенті розповіла, що до її офісу "ввалилася величезна кількість людей в амуніції, зі зброєю" і у них не було на це ніяких документів.

Також керівниця фракції "Батьківщина" заявила, що оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до неї жодного відношення.