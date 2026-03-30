Зеленський заявив про готовність України до перемир'я на Великдень
Президент України Володимир Зеленський 30 березня під час спілкування з журналістами заявив про готовність Києва до припинення вогню на Великодні свята. За його словами, Україна підтримує різні формати перемир'я.
Під час розмови з журналістами Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливого перемир’я на Великдень і умов, за яких Україна може його підтримати, повідомляють Новини.Live.
"Пане Президенте, чи запропонують в Москві перемир'я під час Великодніх свят? Якщо така пропозиція буде зроблена, які міжнародні гарантії знадобляться, щоб Росія не використала цю паузу для зміцнення своїх військових позицій? Дякуємо наперед", — озвучив питання журналіста глава держави.
Президент наголосив, що Україна від самого початку підтримувала різні формати завершення війни, але лише за умови збереження незалежності та гідності.
"І припинення вогню будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили – і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята. На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів", — заявив Зеленський.
Він також підкреслив, що Україна готова до компромісів, однак не розглядатиме варіанти, які суперечать її суверенітету.
"Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції Росії, ну, за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Ми пам'ятаємо за 3 дні — що пообіцяли і що не змогли зробити. Дякую", — підсумував він.
Нагадаємо, що у 2026 році Великдень у різних християнських конфесій припадає на різні дати. Римо-католики святкуватимуть його 5 квітня, тоді як православні та греко-католики відзначатимуть свято 12 квітня. Така різниця пояснюється використанням різних календарів – григоріанського та юліанського.
Раніше ми також інформували, що МАГАТЕ закликало Україну та Росію до перемир’я для забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції. У агентстві наголосили, що припинення бойових дій є критично важливим для стабільного функціонування об’єкта та зниження ризиків ядерної небезпеки.