Зеленський заявив про готовність України до перемир'я на Великдень

Президент України Володимир Зеленський 30 березня під час спілкування з журналістами заявив про готовність Києва до припинення вогню на Великодні свята. За його словами, Україна підтримує різні формати перемир'я.

Під час розмови з журналістами Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливого перемир’я на Великдень і умов, за яких Україна може його підтримати, повідомляють Новини.Live.

"Пане Президенте, чи запропонують в Москві перемир'я під час Великодніх свят? Якщо така пропозиція буде зроблена, які міжнародні гарантії знадобляться, щоб Росія не використала цю паузу для зміцнення своїх військових позицій? Дякуємо наперед", — озвучив питання журналіста глава держави.

Президент наголосив, що Україна від самого початку підтримувала різні формати завершення війни, але лише за умови збереження незалежності та гідності.

"І припинення вогню будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили – і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята. На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів", — заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна готова до компромісів, однак не розглядатиме варіанти, які суперечать її суверенітету.

"Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції Росії, ну, за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Ми пам'ятаємо за 3 дні — що пообіцяли і що не змогли зробити. Дякую", — підсумував він.

Нагадаємо, що у 2026 році Великдень у різних християнських конфесій припадає на різні дати. Римо-католики святкуватимуть його 5 квітня, тоді як православні та греко-католики відзначатимуть свято 12 квітня. Така різниця пояснюється використанням різних календарів – григоріанського та юліанського.

