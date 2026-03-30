Зеленский заявил о готовности Украины к перемирию на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта во время общения с журналистами заявил о готовности Киева к прекращению огня на Пасхальные праздники. По его словам, Украина поддерживает различные форматы перемирия.

Во время разговора с журналистами Владимир Зеленский ответил на вопросы относительно возможного перемирия на Пасху и условий, при которых Украина может его поддержать, сообщают Новости.Live.

"Господин Президент, предложат ли в Москве перемирие во время Пасхальных праздников? Если такое предложение будет сделано, какие международные гарантии понадобятся, чтобы Россия не использовала эту паузу для укрепления своих военных позиций? Спасибо заранее", — озвучил вопрос журналиста глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина изначально поддерживала различные форматы завершения войны, но только при условии сохранения независимости и достоинства.

"И прекращение огня любые форматы, как мы уже сегодня говорили — и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники. На мой взгляд, если честно, нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, однако не будет рассматривать варианты, которые противоречат ее суверенитету.

"Что касается укрепления за такие 2-3 дня, укрепления позиции России, ну, за 2-3 дня они ничего не смогут укрепить. Мы помним за 3 дня — что пообещали и что не смогли сделать. Спасибо", — подытожил он.

Напомним, что в 2026 году Пасха у разных христианских конфессий приходится на разные даты. Римско-католики будут праздновать ее 5 апреля, тогда как православные и греко-католики будут отмечать праздник 12 апреля. Такая разница объясняется использованием разных календарей — григорианского и юлианского.

Ранее мы также информировали, что МАГАТЭ призвало Украину и Россию к перемирию для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. В агентстве отметили, что прекращение боевых действий является критически важным для стабильного функционирования объекта и снижения рисков ядерной опасности.