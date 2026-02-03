Когда Пасха в 2026 году у православных и католиков: почему дата меняется

Пасха — один из важнейших христианских праздников. Каждый год она приходится на другой день, кроме того, православные и католики часто празднуют ее в разные даты.

У православных христиан Пасха в 2026 году приходится на воскресенье, 12 апреля. Католики же будут праздновать Пасху в воскресенье, 5 апреля, то есть на неделю раньше. Причина разницы в датах кроется в сочетании астрономических факторов, путаницы с календарями и различными церковными традициями. Больше об этом, — читайте в материале Фокуса.

Когда Пасха-2026?

Правило исчисления даты Пасхи установлено в 325 году на Первом Никейском соборе. Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

Правило вычисления даты Пасхи установлено в 325 году Фото: ПЦУ

То есть дата Пасхи зависит от трех условий:

даты весеннего равноденствия;

даты первого полнолуния;

воскресенья, следующего после этого полнолуния.

Именно из-за такой сложной привязки Пасха не имеет фиксированной даты.

Православная и католическая Пасха

Важнейшая причина разницы дат — использование разных календарей. Католическая церковь пользуется григорианским календарем (современным). Православная церковь использует юлианский календарь, введенный еще в античности. На сегодня юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней. Из-за этого одни и те же праздники "приходятся" на разные даты.

Различная трактовка весеннего равноденствия

Католики считают датой весеннего равноденствия 21 марта по григорианскому календарю.

по григорианскому календарю. Православные ориентируются на 3 апреля по современному летоисчислению.

От этой даты начинается отсчет полнолуния, которое определяет Пасху.

В некоторые годы все складывается так, что православные и католики празднуют Пасху в один день Фото: Getty Images

В православной традиции действует еще одно правило: Пасху нельзя праздновать раньше иудейского Песаха. Католическая церковь этого ограничения не имеет, поэтому иногда католическая Пасха может быть значительно раньше православной.

В какие даты празднуют Пасху?

Католическая Пасха: от 22 марта до 25 апреля.

Православная Пасха: от 4 апреля до 8 мая (по григорианскому календарю).

В некоторые годы все складывается так, что православные и католики празднуют Пасху в один день. Такие совпадения случаются нерегулярно, но все же бывают.

