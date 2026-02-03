Коли Великдень в 2026 році у православних і католиків: чому дата змінюється

Пасха — одне з найважливіших християнських свят. Щороку вона припадає на інший день, окрім того, православні й католики часто святкують її у різні дати.

У православних християн Великдень у 2026 році припадає на неділю, 12 квітня. Католики ж святкуватимуть Пасху в неділю, 5 квітня, тобто на тиждень раніше. Причина різниці у датах криється в поєднанні астрономічних чинників, плутанини з календарями та різними церковними традиціями. Більше про це, — читайте у матеріалі Фокусу.

Коли Великдень-2026?

Правило обчислення дати Пасхи встановлене у 325 році на Першому Нікейському соборі. Великдень святкується в першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення.

Правило обчислення дати Пасхи встановлене у 325 році Фото: ПЦУ

Тобто дата Великодня залежить від трьох умов:

дати весняного рівнодення;

дати першої повні;

неділі, що йде після цієї повні.

Саме через таку складну прив’язку Великдень немає фіксованої дати.

Православна і католицька Пасха

Найважливіша причина різниці дат — використання різних календарів. Католицька церква користується григоріанським календарем (сучасним). Православна церква використовує юліанський календар, запроваджений ще в античності. На сьогодні юліанський календар відстає від григоріанського на 13 днів. Через це одні й ті самі свята "припадають" на різні дати.

Різне трактування весняного рівнодення

Католики вважають датою весняного рівнодення 21 березня за григоріанським календарем.

за григоріанським календарем. Православні орієнтуються на 3 квітня за сучасним літочисленням.

Від цієї дати починається відлік повні, яка визначає Пасху.

У деякі роки все складається так, що православні і католики святкують Великдень в один день Фото: Getty Images

У православній традиції діє ще одне правило: Пасху не можна святкувати раніше юдейського Песаха. Католицька церква цього обмеження не має, тому інколи католицька Пасха може бути значно раніше православної.

У які дати святкують Пасху?

Католицька Пасха: від 22 березня до 25 квітня.

Православна Пасха: від 4 квітня до 8 травня (за григоріанським календарем).

У деякі роки все складається так, що православні і католики святкують Великдень в один день. Такі збіги трапляються нерегулярно, але все ж бувають.



В останній, тиждень перед Великоднем, як і в перший, дотримуються дуже строгого посту. Цей час називають Страсним тижнем, а ще трапляються назви — Білий, Страшний, Чистий, Живний. Саме тоді тривають останні приготування до Великодня.