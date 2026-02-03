Коли Великдень в 2026 році у православних і католиків: чому дата змінюється
Пасха — одне з найважливіших християнських свят. Щороку вона припадає на інший день, окрім того, православні й католики часто святкують її у різні дати.
У православних християн Великдень у 2026 році припадає на неділю, 12 квітня. Католики ж святкуватимуть Пасху в неділю, 5 квітня, тобто на тиждень раніше. Причина різниці у датах криється в поєднанні астрономічних чинників, плутанини з календарями та різними церковними традиціями. Більше про це, — читайте у матеріалі Фокусу.
Коли Великдень-2026?
Правило обчислення дати Пасхи встановлене у 325 році на Першому Нікейському соборі. Великдень святкується в першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення.
Тобто дата Великодня залежить від трьох умов:
- дати весняного рівнодення;
- дати першої повні;
- неділі, що йде після цієї повні.
Саме через таку складну прив’язку Великдень немає фіксованої дати.
Православна і католицька Пасха
Найважливіша причина різниці дат — використання різних календарів. Католицька церква користується григоріанським календарем (сучасним). Православна церква використовує юліанський календар, запроваджений ще в античності. На сьогодні юліанський календар відстає від григоріанського на 13 днів. Через це одні й ті самі свята "припадають" на різні дати.
Різне трактування весняного рівнодення
- Католики вважають датою весняного рівнодення 21 березня за григоріанським календарем.
- Православні орієнтуються на 3 квітня за сучасним літочисленням.
Від цієї дати починається відлік повні, яка визначає Пасху.
У православній традиції діє ще одне правило: Пасху не можна святкувати раніше юдейського Песаха. Католицька церква цього обмеження не має, тому інколи католицька Пасха може бути значно раніше православної.
У які дати святкують Пасху?
- Католицька Пасха: від 22 березня до 25 квітня.
- Православна Пасха: від 4 квітня до 8 травня (за григоріанським календарем).
У деякі роки все складається так, що православні і католики святкують Великдень в один день. Такі збіги трапляються нерегулярно, але все ж бувають.
В останній, тиждень перед Великоднем, як і в перший, дотримуються дуже строгого посту. Цей час називають Страсним тижнем, а ще трапляються назви — Білий, Страшний, Чистий, Живний. Саме тоді тривають останні приготування до Великодня.