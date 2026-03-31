Перемирие с РФ на Пасху: Зеленский сказал, что обсудит это с США

Президент уже говорил о перемирии на Пасху с Россией накануне. Но в Кремле дали понять, что не заинтересованы.

Об этом президент Украины заявил во время обращения к европейским министрам. Владимир Зеленский напомнил, что он еще вчера, 30 марта, предложил Москве организовать прекращение огня на Пасхальные праздники. Киев рассчитывает, что США поддержат такую инициативу, сообщает "РБК-Украина".

"Мы ждем ответа от России. Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты. Результаты нужны всем", — подчеркнул Зеленский.

Перемирие на Пасху — что известно

30 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к перемирию с Россией на время Пасхальных праздников.

Глава украинского государства заверил, что за 2-3 дня перемирия Россия ничего не сможет укрепить, поэтому на ситуацию на фронте такая инициатива повлиять не должна.

В Москве отреагировали на это предложение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что четкой инициативы по перемирию Украина якобы не озвучила, а предложение Зеленского не было "четко сформулированным".

В то же время спикер правителя РФ заявил, что Кремль хочет от Украины принятия решения о достижении "мира".

"Мы еще раз подчеркиваем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", — сказал Песков.

В 2026 году Пасха у разных христианских конфессий приходится на разные даты. Римско-католики будут праздновать ее 5 апреля, тогда как православные и греко-католики будут отмечать праздник 12 апреля.