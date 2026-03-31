Перемир'я із РФ на Великдень: Зеленський сказав, що обговорить це із США

Президент вже говорив про перемир'я на Великдень із Росією напередодні. Але у Кремлі дали зрозуміти, що не зацікавлені.

Про це президент України заявив під час звернення до європейських міністрів. Володимир Зеленський нагадав, що він ще вчора, 30 березня, запропонував Москві організувати припинення вогню на Великодні свята. Київ розраховує, що США підтримають таку ініціативу, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми чекаємо відповіді від Росії. Завтра я буду розмовляти з американською командою, зокрема і з цього питання. Ми сподіваємося на результати. Результати потрібні всім", — підкреслив Зеленський.

Перемир'я на Великдень — що відомо

30 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією на час Великодніх свят.

Голова української держави запевнив, що за 2-3 дні перемир'я Росія нічого не зможе зміцнити, тому на ситуацію на фронті така ініціатива вплинути не повинна.

Відео дня

В Москві відреагували на цю пропозицію. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що чіткої ініціативи щодо перемир'я Україна нібито не озвучила, а пропозиція Зеленського не була "чітко сформульованою".

Водночас спікер правителя РФ заявив, що Кремль прагне від України ухвалення рішення про досягнення "миру".

"Ми ще раз наголошуємо: Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, Фокус писав, що Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив про готовність Києва до припинення вогню на Великодні свята. Президент наголосив, що Україна від самого початку підтримувала різні формати завершення війни, але лише за умови збереження незалежності та гідності.

У 2026 році Великдень у різних християнських конфесій припадає на різні дати. Римо-католики святкуватимуть його 5 квітня, тоді як православні та греко-католики відзначатимуть свято 12 квітня.