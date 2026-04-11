Почти 500 случаев нарушений "Пасхального перемирия" россиянами: "итоги дня" от Генштаба ВСУ

С началом объявленного праздничного перемирия россияне почти полтысячи раз нарушали режим прекращения огня. Больше всего было зафиксировано обстрелов.

После 16:00 субботы 11 апреля украинская сторона зафиксировала 469 случаев нарушений режима прекращения огня представителями вооруженных сил РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг проводил 22 штурмовых действия, совершил 153 обстрела, 19 раз атаковал дронами-камикадзе типа "Ланцет" и "Молния" и произвел 275 ударов fpv-дронами.

По уточненной информации Генштаба, всего с начала суток на фронте произошло 101 боестолкновение. Всего враг нанес 57 авиационных ударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, ВС РФ привлекли для поражения 3928 дронов-камикадзе и осуществили 2454 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

При этом в нарушении "пасхального перемирия" россияне традиционно обвинили ВСУ, которые якобы атаковали временно оккупированную РФ Новую Каховку в Херсонской области, Льгов в Курской области, а также населенные пункты Шебекино и Грайворон в Белгородской области России.

Карта тревог

На момент выхода материала воздушная тревога была объявлена в части Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, во время Пасхальных праздников Украина пообещала зеркально реагировать на все угрозы. ВСУ учтут предыдущие нарушения россиянами подобных договоренностей.

Фокус также писал, что Россия успела нарушить "режим тишины" уже через полчаса после того, как праздничное временное перемирие вступило в действие. Оккупанты ударили из РСЗО по Тягинской общине на Херсонщине и выпустили БПЛА "Молния" на Харьковщине.