Майже 500 випадків порушень "Великоднього перемир'я" росіянами: "підсумки дня" від Генштабу ЗСУ

З початком оголошеного святкового перемир'я росіяни майже півтисячі разів порушували режим припинення вогню. Найбільше було зафіксовано обстрілів.

Після 16:00 суботи 11 квітня українська сторона зафіксувала 469 випадків порушень режиму припинення вогню представниками збройних сил РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог проводив 22 штурмові дії, здійснив 153 обстріли, 19 разів атакував дронами-камікадзе типу "Ланцет" та "Молнія" й здійснив 275 ударів fpv-дронами.

За уточненою інформацією Генштабу, загалом від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім того, ЗС РФ залучили для ураження 3928 дронів-камікадзе та здійснили 2454 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

При цьому у порушенні "пасхального перемир'я" росіяни традиційно звинуватили ЗСУ, які нібито атакували тимчасово окуповану РФ Нову Каховку у Херсонській області, Льгов у Курській області, а також населені пункти Шебекіно та Грайворон у Білгородській області Росії.

Карта тривог Фото: Скріншот

На момент виходу матеріалу повітряна тривога була оголошена у частині Запорозької, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, під час Великодневих свят Україна пообіцяла дзеркально реагувати на усі загрози. ЗСУ врахують попередні порушення росіянами подібних домовленостей.

Фокус також писав, що Росія встигла порушити "режим тиші" вже через півгодини після того, як святкове тимчасове перемир'я вступило у дію. Окупанти вдарили з РСЗВ по Тягинській громаді на Херсонщині та випустили БПЛА "Молнія" на Харківщині.