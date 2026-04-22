Дроны ВС РФ ударили по портам Большой Одессы: какие разрушения и выходят ли корабли (фото)

В ночь на 22 апреля состоялась новая атака на Одессу, во время которой дроны Вооруженных сил Российской Федерации повредили портовую инфраструктуру, сообщил глава военной администрации Олег Кипер. На месте попадания начались пожар, с которым пытались справиться полсотни пожарных и 11 спецмашин. Какие последствия удара беспилотников РФ по портам Большой Одессы и сохранила ли работоспособность портовая инфраструктура, которая почти восстановилась от прошлых ограничений?

Во время атаки на Одессу над городом работали средства противовоздушной обороны, но все же есть повреждения портовых объектов, говорится в заметке чиновника в Telegram-канале. Отмечается, что произошел массированный налет, в результате которого начался пожар: погибших и раненых нет. Фокус собрал информацию о последствиях удара РФ по черноморским портам Украины в ночь на 22 апреля.

Атака на Одессу — взрывы в порту 22 апреля

Олег Кипер в ночь на 22 апреля информировал граждан о том, как происходит атака на Одессу российских БпЛА. Первая информация об угрозе появилась в 0:33, после этого до 5:21 еще дважды раздавались сигналы тревоги. Утром чиновник написал о поражении портовой инфраструктуры: отмечается, что к рассвету пожар потушили.

"Продолжаются работы по устранению последствий", — говорится в заметке Кипера.

Глава Одесской ОГА опубликовал серию фото с точек ударов в Одессе. На фото — поврежденные вагоны, почерневшие грузы и спасатели, которые работают в точке прилетов.

Атака на Одессу — повреждение вагона в порту 22 апреля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Атака на Одессу — повреждение товаров в порту 22 апреля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Атака на Одессу — последствия удара ВС РФ 22 апреля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Информацию об атаке на Одессу уточнило местное управление ГСЧС на странице Facebook. Спасатели подтвердили поражение портовой инфраструктуры. Также добавили, что на месте попадания работало 49 пожарных: огонь потушили, погибших и раненых нет.

Портовая инфраструктура Одессы — детали

Администрация морских портов Украины (АМПУ) утром 22 апреля подтвердила атаку на порты Большой Одессы. Указывается, что есть "попадание и падение БПЛА". Последствия атаки БпЛА на Одессу — возгорание и повреждение складов и производственных объектов. Кроме того, российский беспилотник попал в трюм грузового судна и загорелся груз. По состоянию на 9:13 информации о раненых не было, говорится в заявлении АПМУ. Также отмечается, что порты "сохраняют работоспособность и продолжают работу с учетом ограничений по безопасности".

"Один из портов Большой Одессы снова под ударами вражеских дронов. Зафиксировано попадание в трюм грузового судна с последующим возгоранием", — сообщила пресс-служба администрации портов.

Заметим, в декабре 2025 года Министерство развития общин как раз сообщило о восстановлении (по сравнению с 2023 и 2024) объемов товарооборота в черноморских и дунайских портах. Выяснилось, что через порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск и "Южный") прошли 68 млн тонн грузов (до вторжения — 100 млн тонн). АМПУ не уточнило, по какому именно из трех портов Большой Одессы прилетело в ночь на 22 апреля.

Отметим, предыдущие обстрелы портов Украины состоялись в апреле 2026 года. 16 апреля — очередная атака на Одессу: город стал одним из направлений массированного налета "Шахедов" и ракет ВС РФ. Российские дроны попали в жилой дом и убили восемь человек, сообщили в ГСЧС.

Напоминаем, предыдущая атака на Одессу произошла 6 апреля: россияне попали по многоэтажке, погибли трое гражданских среди них — ребенок.