Румунський F-16 збив дрон, який порушив повітряний простір країни: його походження невідоме

Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який вранці 24 липня увійшов у повітряний простір країни. Інцидент стався близько 11:00.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан у соцмережі X.

За його словами, дрон збив румунський пілот на винищувачі F-16 після того, як безпілотник порушив повітряний простір країни.

“Район був безлюдним, тому пілот міг відкрити вогонь без жодного ризику”, — повідомив Нікушор Дан.

Президент також зазначив, що зараз уповноважені служби обстежують місце події, щоб встановити всі обставини інциденту та надати додаткові подробиці.

Водночас президент Румунії не уточнив, кому належав збитий безпілотник. У повідомленні також не вказано його тип чи країну походження.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW попереджали, що Росія може вдатися до провокацій проти країн НАТО, використовуючи захоплені українські безпілотники та видаючи їх за українські. Потенційними цілями таких операцій називали Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію. Також у Польщі заявляли, що Москва може використати подібний сценарій для операцій під чужим прапором, щоб посилити напруження на східному фланзі Альянсу.

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Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявляв, що через невдачі у війні проти України Росія може спробувати перенести ескалацію на інші держави. За його словами, найбільш вірогідними цілями є країни Балтії та Польща, однак наразі немає ознак підготовки до повномасштабного вторгнення.

Також дипломат і політик Роман Безсмертний висловлював думку, що Кремль готує Білорусь як плацдарм для можливих військових дій проти країн Балтії, Скандинавії та Британських островів. На його переконання, Росія може використовувати територію Білорусі та Калінінградську область для гібридних операцій, а також запуску безпілотників, ракет і застосування стратегічної авіації.