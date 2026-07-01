Путін готує новий фронт: Білорусь може стати плацдармом для операцій проти країн НАТО, — Безсмертний

Білорусь готують як плацдарм для можливих військових операцій проти країн Балтії, Скандинавії та Британських островів.

Таку думку висловив дипломат і політик Роман Безсмертний в ефірі Radio NV.

За його словами, зараз Білорусь можуть використовувати проти України переважно в електронному вимірі — для посилення сигналу, управління безпілотниками та ракетами. Водночас він вважає, що основне призначення цієї інфраструктури може бути іншим.

“Білорусь готують як плацдарм для проведення операцій проти країн Балтії, Скандинавії. Очевидно, британських островів”, — сказав Безсмертний.

Він також припустив, що Росія може вдатися до гібридних або комбінованих операцій проти окремих країн чи їхніх територій.

За словами дипломата, важливу роль у таких планах можуть відігравати Білорусь і Калінінградська область РФ, де розташовані потужні антени зв'язку. Вони забезпечують зв'язок зі стратегічними бомбардувальниками та підводними човнами і можуть використовуватися для управління операціями, зокрема у відкритому океані.

Відео дня

Безсмертний також зазначив, що, на його думку, Китай навряд чи відкрито посилюватиме підтримку Росії, оскільки це може зашкодити його відносинам із Європою та США. Водночас він не виключив, що Пекін може надати Москві часткову допомогу.

Нагадаємо, у травні 2026 року президент Володимир Зеленський попереджав про ризик нового наступу з території Білорусі. Водночас аналітики не фіксували концентрації російських або білоруських військ, але повідомляли про будівництво доріг та іншої інфраструктури, яку можуть використати для підтримки наступальних операцій.

У відповідь Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Білорусь не має наміру нападати на Україну. Водночас він пригрожував відповіддю у разі, як він це назвав, "провокації" та стверджував, що за потреби Мінськ отримає підтримку російської армії.

Також Лукашенко розповідав, що 25 травня зустрічався з представниками президента України. За його словами, він запевнив їх, що не збирається вступати у війну та виступає за мир.

Крім того, 19 червня Володимир Зеленський висунув Білорусі вимогу відключити чотири ретранслятори. Уже 24 червня стало відомо, чи продовжує працювати обладнання ЗС РФ, яке допомагає дронам-камікадзе "Шахед" атакувати північні області України.