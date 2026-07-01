Путин готовит новый фронт: Беларусь может стать плацдармом для операций против стран НАТО, — Безсмертный

Беларусь готовят в качестве плацдарма для возможных военных операций против стран Балтии, Скандинавии и Британских островов.

Такое мнение высказал дипломат и политик Роман Безсмертный в эфире Radio NV.

По его словам, в настоящее время Беларусь может использоваться против Украины преимущественно в электронной сфере — для усиления сигнала, управления беспилотниками и ракетами. В то же время он считает, что основное назначение этой инфраструктуры может быть иным.

"Беларусь готовят в качестве плацдарма для проведения операций против стран Балтии, Скандинавии и, очевидно, Британских островов", — сказал Безсмертный.

Он также высказал предположение, что Россия может прибегнуть к гибридным или комбинированным операциям против отдельных стран или их территорий.

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По словам дипломата, важную роль в таких планах могут сыграть Беларусь и Калининградская область РФ, где расположены мощные антенны связи. Они обеспечивают связь со стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками и могут использоваться для управления операциями, в частности в открытом океане.

Бессмертный также отметил, что, по его мнению, Китай вряд ли будет открыто усиливать поддержку России, поскольку это может нанести ущерб его отношениям с Европой и США. В то же время он не исключил, что Пекин может оказать Москве частичную помощь.

Напомним, в мае 2026 года президент Владимир Зеленский предупреждал о риске нового наступления с территории Беларуси. В то же время аналитики не фиксировали концентрации российских или белорусских войск, но сообщали о строительстве дорог и другой инфраструктуры, которую могут использовать для поддержки наступательных операций.

В ответ Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не намерена нападать на Украину. В то же время он пригрозил ответом в случае, как он это назвал, "провокации" и утверждал, что в случае необходимости Минск получит поддержку российской армии.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что 25 мая встречался с представителями президента Украины. По его словам, он заверил их, что не собирается вступать в войну и выступает за мир.

Кроме того, 19 июня Владимир Зеленский потребовал от Беларуси отключить четыре ретранслятора. Уже 24 июня стало известно, продолжает ли работать оборудование ВС РФ, помогающее дронам-камикадзе "Шахед" наносить удары по северным областям Украины.