Росія може атакувати Польщу та Балтію "українськими" дронами: у ISW розкрили задум Кремля

Росія може готувати провокації проти країн НАТО із використанням безпілотників, які намагатиметься видати за українські. Йдеться про можливі атаки на Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Румунію, які, за оцінкою аналітиків, можуть стати частиною російської кампанії зі створення напруження на східному фланзі Альянсу.

Зокрема, у новому звіті ISW зазначається, що Росія продовжує проводити кампанію "Фаза нуль", яку аналітики розглядають як підготовку інформаційного та психологічного підґрунтя для майбутніх провокацій проти НАТО. Одним із можливих сценаріїв у межах цієї кампанії може бути проведення операцій під чужим прапором із використанням безпілотників, які Москва спробує представити як українські.

У звіті зазначається, що Росія може використати захоплені під час війни українські дрони для атак або провокацій проти країн Європи. Потенційними цілями таких дій можуть стати Польща, країни Балтії, Фінляндія та Румунія — держави, які мають стратегічне значення для східного флангу НАТО.

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Аналітики припускають, що Москва може здійснювати подібні операції з території Калінінградської області або Білорусі. Водночас загроза, за оцінкою ISW, не обмежується лише безпілотниками — Росія також може вдатися до ракетних атак, диверсій, перешкоджання роботі систем зв’язку за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або інших дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Європі.

Побоювання щодо можливих російських провокацій раніше висловили й у Польщі. Зокрема, віцепрем’єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш заявив 21 липня під час пресконференції, що Росія може використати захоплені українські безпілотники для проведення операцій під чужим прапором проти Польщі, країн Балтії, Фінляндії або Румунії.

Його заява пролунала після низки попереджень європейських посадовців про можливе посилення російських гібридних атак. За даними ISW, Кремль уже реалізує кампанію, яка включає інформаційні операції, спроби саботажу, провокації та інші дії, покликані вплинути на сприйняття загроз у країнах Заходу.

Крім того, аналітики вважають, що головна мета такої діяльності Росії полягає у випробуванні реакції НАТО, створенні внутрішньої напруги серед союзників та формуванні підґрунтя для можливих подальших агресивних дій.

До цього міністр оборони Литви Робертас Каунас пояснював, що через невдачі Росії у війні проти України Кремль може спробувати змістити ескалацію на інші країни. За його словами, найбільш імовірними цілями можуть стати країни Балтії та Польща, хоча наразі ознак підготовки до повномасштабного нападу немає.

Крім того, дипломат і політик Роман Безсмертний розповідав, що, на його думку, Росія готує Білорусь як плацдарм для можливих військових операцій проти країн Балтії, Скандинавії та Британських островів. Він також припустив, що Москва може використовувати Білорусь і Калінінградську область для гібридних операцій та управління безпілотниками, ракетами і стратегічною авіацією.