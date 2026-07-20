Після невдач в Україні: Путін хоче здобути "перемогу" за рахунок нападу на країни НАТО, — ЗМІ

Росія може спробувати змістити фокус ескалації з України на інші країни, якщо й надалі не зможе досягти своїх цілей на фронті. У Литві вважають, що за такого сценарію під найбільшим ризиком можуть опинитися країни Балтії та Польща, хоча наразі ознак підготовки до повномасштабного нападу не фіксують.

Як розповів міністр оборони Литви Робертас Каунас у коментарі виданню LRT, війна проти України розвивається зовсім не так, як розраховував Кремль. За його словами, Росія не змогла досягти поставлених військових цілей, а наслідки війни дедалі сильніше відчуває вже й сама російська територія.

Зокрема, останнім часом у Росії все частіше лунають вибухи, виникають проблеми з паливом, а в суспільстві зростає невдоволення через те, що обіцяної перемоги так і немає. І тому, на думку Робертаса Каунаса, у такій ситуації російське керівництво може шукати спосіб переключити увагу та створити новий осередок напруження.

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Саме тому, Кремль може розглядати Балтійський регіон і Польщу як найбільш імовірний напрямок для подальшої ескалації.

"Кремлю, Володимиру Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і Балтійський регіон і Польща є найближчою мішенню в цьому випадку", – переконаний міністр.

Зорема, про це він розповів невдовзі після заяви президента Литви Гітанаса Науседи, який підтвердив інформацію, що останніми тижнями активно обговорювалася в іноземних медіа. За словами глави держави, литовська розвідка також допускає можливість того, що Росія може вдатися до провокацій у Польщі або країнах Балтії, щоб перевірити, наскільки згуртовано діятимуть союзники по НАТО у разі кризи.

Президент пояснив, що йдеться не лише про потенційні військові інциденти. За оцінками спецслужб, Росія може спробувати атакувати об'єкти критичної інфраструктури або вдатися до гібридних дій, які складніше одразу класифікувати як відкриту агресію.

Подібні застереження раніше висловлював і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він не виключав, що Москва може організувати операцію "під хибним прапором", використавши безпілотники українського виробництва, щоб покласти відповідальність на Україну та створити підґрунтя для нової ескалації.

Водночас литовські військові закликають не робити поспішних висновків. Начальник Генерального штабу Литви генерал Раймундас Вайкшнорас заявив, що зараз немає ознак підготовки Росії до прямого військового вторгнення в Литву чи інші країни Балтії.

Втім, за його словами, це не означає, що небезпека повністю відсутня. Він наголосив, що окремі провокації із застосуванням військових засобів залишаються цілком можливими, тому союзники уважно відстежують розвиток ситуації, аналізують дії Росії та посилюють власну готовність до будь-яких сценаріїв.

"Я б сказав, що рівень звичайної загрози чи будь-якого такого ризику сьогодні не видно, але не можна виключати можливість використання звичайних засобів для провокування чогось", – сказав він.

Саме з цієї причини, як пише LRT, Литва вже посилила охорону стратегічно важливих об'єктів. Під додатковий захист взяли мости, електропідстанції, газову інфраструктуру, вузли зв'язку та інші критично важливі об'єкти. Паралельно уряд готує нові плани реагування на випадок можливих диверсій чи інших дестабілізаційних дій.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ країни повідомили, що фізичну охорону стратегічної інфраструктури забезпечуватиме Служба громадської безпеки, а за потреби до виконання цих завдань залучатимуть і військових.

Ба більше, за словами Робертаса Каунаса, всі рішення ухвалюються на основі розвідувальної інформації та у постійній координації з партнерами по НАТО. Він підкреслив, що Литва не має наміру провокувати Росію, однак і не збирається нехтувати власною безпекою. Саме тому країна продовжує зміцнювати оборону, розвивати військові спроможності та поглиблювати співпрацю із союзниками.

На початку липня Фокус писав, що, за словами дипломата Романа Безсмертного, Росія готує Білорусь як плацдарм для можливих військових та гібридних операцій проти країн Балтії, Скандинавії й Британських островів. За його словами, важливу роль у таких планах можуть відігравати Білорусь і Калінінградська область, звідки можуть забезпечувати зв'язок та управління потенційними операціями.

Раніше оглядач Bloomberg Гал Брендс пояснював, що через погіршення ситуації для Росії на фронті Володимир Путін може спробувати перенести ескалацію за межі України, зокрема вдатися до провокацій або навіть обмеженої військової операції проти однієї з країн НАТО, насамперед Естонії. На його думку, таким чином Кремль може намагатися залякати союзників, послабити підтримку України та перевірити єдність Альянсу.