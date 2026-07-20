После неудач в Украине: Путин хочет одержать "победу" за счет нападения на страны НАТО, — СМИ

Россия может попытаться перенести центр эскалации с Украины на другие страны, если и в дальнейшем не сможет достичь своих целей на фронте. В Литве считают, что при таком сценарии под наибольшим риском могут оказаться страны Балтии и Польша, хотя пока признаков подготовки к полномасштабному нападению не фиксируется.

Как сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас в комментарии изданию LRT, война против Украины развивается совсем не так, как рассчитывал Кремль. По его словам, Россия не смогла достичь поставленных военных целей, а последствия войны всё сильнее ощущаются уже и на самой российской территории.

В частности, в последнее время в России всё чаще раздаются взрывы, возникают проблемы с топливом, а в обществе растёт недовольство из-за того, что обещанной победы так и нет. И поэтому, по мнению Робертаса Каунаса, в такой ситуации российское руководство может искать способ переключить внимание и создать новый очаг напряженности.

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Именно поэтому Кремль может рассматривать Балтийский регион и Польшу как наиболее вероятное направление для дальнейшей эскалации.

"Кремлю, Владимиру Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа, и Балтийский регион и Польша являются ближайшей мишенью в данном случае", — убежден министр.

В частности, об этом он рассказал вскоре после заявления президента Литвы Гитанаса Науседы, который подтвердил информацию, активно обсуждавшуюся в последние недели в зарубежных СМИ. По словам главы государства, литовская разведка также допускает возможность того, что Россия может прибегнуть к провокациям в Польше или странах Балтии, чтобы проверить, насколько сплоченно будут действовать союзники по НАТО в случае кризиса.

Президент пояснил, что речь идет не только о потенциальных военных инцидентах. По оценкам спецслужб, Россия может попытаться атаковать объекты критической инфраструктуры или прибегнуть к гибридным действиям, которые сложнее сразу классифицировать как открытую агрессию.

Подобные предостережения ранее высказывал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он не исключал, что Москва может организовать операцию "под ложным флагом", использовав беспилотники украинского производства, чтобы возложить ответственность на Украину и создать почву для новой эскалации.

В то же время литовские военные призывают не делать поспешных выводов. Начальник Генерального штаба Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что в настоящее время нет признаков подготовки России к прямому военному вторжению в Литву или другие страны Балтии.

Впрочем, по его словам, это не означает, что опасность полностью отсутствует. Он подчеркнул, что отдельные провокации с применением военных средств остаются вполне возможными, поэтому союзники внимательно отслеживают развитие ситуации, анализируют действия России и усиливают собственную готовность к любым сценариям.

"Я бы сказал, что сегодня не прослеживается уровень обычной угрозы или какого-либо подобного риска, но нельзя исключать возможность использования обычных средств для провоцирования чего-либо", — сказал он.

Именно по этой причине, как пишет LRT, Литва уже усилила охрану стратегически важных объектов. Под дополнительную защиту взяты мосты, электроподстанции, газовая инфраструктура, узлы связи и другие критически важные объекты. Параллельно правительство готовит новые планы реагирования на случай возможных диверсий или других дестабилизирующих действий.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел страны сообщили, что физическую охрану стратегической инфраструктуры будет обеспечивать Служба общественной безопасности, а при необходимости к выполнению этих задач будут привлекаться и военные.

Более того, по словам Робертаса Каунаса, все решения принимаются на основе разведывательной информации и в постоянной координации с партнерами по НАТО. Он подчеркнул, что Литва не намерена провоцировать Россию, однако и не собирается пренебрегать собственной безопасностью. Именно поэтому страна продолжает укреплять оборону, развивать военный потенциал и углублять сотрудничество с союзниками.

В начале июля "Фокус" писал, что, по словам дипломата Романа Безсмертного, Россия готовит Беларусь в качестве плацдарма для возможных военных и гибридных операций против стран Балтии, Скандинавии и Британских островов. По его словам, важную роль в таких планах могут сыграть Беларусь и Калининградская область, откуда могут обеспечиваться связь и управление потенциальными операциями.

Ранее обозреватель Bloomberg Гал Брендс пояснял, что из-за ухудшения ситуации для России на фронте Владимир Путин может попытаться перенести эскалацию за пределы Украины, в частности, прибегнуть к провокациям или даже к ограниченной военной операции против одной из стран НАТО, прежде всего Эстонии. По его мнению, таким образом Кремль может пытаться запугать союзников, ослабить поддержку Украины и проверить единство Альянса.