Россия может атаковать Польшу и Балтию "украинскими" дронами: в ISW раскрыли замысел Кремля

Россия может готовить провокации против стран НАТО с использованием беспилотников, которые будет пытаться выдать за украинские. Речь идет о возможных атаках на Польшу, страны Балтии, Финляндию и Румынию, которые, по оценке аналитиков, могут стать частью российской кампании по созданию напряженности на восточном фланге Альянса.

В частности, в новом отчете ISW отмечается, что Россия продолжает проводить кампанию "Фаза ноль", которую аналитики рассматривают как подготовку информационной и психологической почвы для будущих провокаций против НАТО. Одним из возможных сценариев в рамках этой кампании может стать проведение операций под чужим флагом с использованием беспилотников, которые Москва попытается представить как украинские.

В отчете отмечается, что Россия может использовать захваченные во время войны украинские дроны для атак или провокаций против стран Европы. Потенциальными целями таких действий могут стать Польша, страны Балтии, Финляндия и Румыния — государства, имеющие стратегическое значение для восточного фланга НАТО.

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Аналитики предполагают, что Москва может проводить подобные операции с территории Калининградской области или Беларуси. В то же время угроза, по оценке ISW, не ограничивается только беспилотниками — Россия также может прибегнуть к ракетным атакам, диверсиям, созданию помех в работе систем связи с помощью средств радиоэлектронной борьбы или другим действиям, направленным на дестабилизацию ситуации в Европе.

Опасения по поводу возможных российских провокаций ранее высказывались и в Польше. В частности, вице-премьер-министр и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил 21 июля во время пресс-конференции, что Россия может использовать захваченные украинские беспилотники для проведения операций под чужим флагом против Польши, стран Балтии, Финляндии или Румынии.

Его заявление прозвучало после ряда предупреждений со стороны европейских чиновников о возможном усилении российских гибридных атак. По данным ISW, Кремль уже проводит кампанию, включающую информационные операции, попытки саботажа, провокации и другие действия, призванные повлиять на восприятие угроз в странах Запада.

Кроме того, аналитики считают, что главная цель такой деятельности России заключается в проверке реакции НАТО, создании внутренней напряженности среди союзников и формировании почвы для возможных дальнейших агрессивных действий.

До этого министр обороны Литвы Робертас Каунас пояснял, что из-за неудач России в войне против Украины Кремль может попытаться перенести эскалацию на другие страны. По его словам, наиболее вероятными целями могут стать страны Балтии и Польша, хотя пока признаков подготовки к полномасштабному нападению нет.

Кроме того, дипломат и политик Роман Безсмертный рассказал, что, по его мнению, Россия готовит Беларусь в качестве плацдарма для возможных военных операций против стран Балтии, Скандинавии и Британских островов. Он также предположил, что Москва может использовать Беларусь и Калининградскую область для гибридных операций и управления беспилотниками, ракетами и стратегической авиацией.