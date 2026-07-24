Румынский F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны: его происхождение неизвестно

Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, который утром 24 июля вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел около 11:00.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан в социальной сети X.

По его словам, дрон был сбит румынским пилотом на истребителе F-16 после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

"Район был безлюдным, поэтому пилот мог открыть огонь без какого-либо риска", — сообщил Никушор Дан.

Президент также отметил, что в настоящее время уполномоченные службы проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента и предоставить дополнительные подробности.

В то же время президент Румынии не уточнил, кому принадлежал сбитый беспилотник. В сообщении также не указаны его тип и страна происхождения.

Відео дня

Напомним, ранее аналитики ISW предупреждали, что Россия может прибегнуть к провокациям против стран НАТО, используя захваченные украинские беспилотники и выдавая их за украинские. В качестве потенциальных целей таких операций называли Польшу, страны Балтии, Финляндию и Румынию. Также в Польше заявляли, что Москва может использовать подобный сценарий для операций под чужим флагом, чтобы усилить напряженность на восточном фланге Альянса.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявлял, что из-за неудач в войне против Украины Россия может попытаться перенести эскалацию на другие государства. По его словам, наиболее вероятными целями являются страны Балтии и Польша, однако пока нет признаков подготовки к полномасштабному вторжению.

Кроме того, дипломат и политик Роман Безсмертный высказывал мнение, что Кремль готовит Беларусь в качестве плацдарма для возможных военных действий против стран Балтии, Скандинавии и Британских островов. По его мнению, Россия может использовать территорию Беларуси и Калининградскую область для гибридных операций, а также для запуска беспилотников, ракет и применения стратегической авиации.